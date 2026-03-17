Mejora el clima tras las lluvias intensas y continúan los trabajos de asistencia en la localidad

El titular de Protección Civil Municipal, Leandro Romairone, brindó un panorama actualizado sobre la situación climática y las intervenciones realizadas tras las intensas lluvias registradas durante la tarde del martes.





“Se dieron lluvias con intensidad durante la tarde de ayer, lo que implicó una jornada de trabajo sostenida”, explicó el funcionario, quien detalló que los operativos fueron coordinados principalmente por la Secretaría de Servicios Públicos en el marco del programa Municipio en Tu Barrio.





Durante el operativo se desplegaron distintos recursos, entre ellos una motoniveladora, dos retroexcavadoras y personal abocado a la supervisión y monitoreo de los sectores más afectados. Además, se contó con el apoyo de Bomberos Voluntarios, quienes asistieron a una familia del barrio Esperanza debido al ingreso de agua en una vivienda. La situación fue posteriormente abordada por el área de Desarrollo Social.



Imagen ilustrativa Imagen ilustrativa

En cuanto a las zonas más comprometidas, Romairone indicó que los inconvenientes se concentraron principalmente en el área urbana, con acumulación de agua en calles como Balcarce, Castelli, Las Heras y sectores cercanos a Linares, además de zonas vinculadas al escurrimiento proveniente del sector norte, a la altura del aeródromo.





También se realizaron tareas específicas en el arroyo Negro, especialmente en el barrio Esperanza, donde confluyen distintos cursos de agua. Allí, los trabajos se centraron en la limpieza de vegetación acumulada para mejorar el drenaje y evitar anegamientos.

A pesar de las complicaciones, el titular de Protección Civil confirmó que no fue necesario evacuar a vecinos. “Se trabajó primero con Bomberos para garantizar la seguridad y luego con Desarrollo Social para la contención de las familias afectadas”, señaló.





Respecto a lo que se espera en materia climática, Romairone adelantó que continuarán los días inestables, con probabilidad de nevadas en zonas altas y mejoramientos temporarios hacia el transcurso de la semana.