Asistencia de bomberos en pleno temporal: ayudaron a una familia afectada por filtraciones y controlaron un incendio vehicular



En el marco del temporal que afectó a la región, la segunda jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, brindó detalles sobre las intervenciones realizadas durante las últimas horas, entre ellas la asistencia a una familia del barrio Esperanza que sufrió el ingreso de agua en su vivienda. En el marco del temporal que afectó a la región, la segunda jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, brindó detalles sobre las intervenciones realizadas durante las últimas horas, entre ellas la asistencia a una familia del barrio Esperanza que sufrió el ingreso de agua en su vivienda.





Según explicó Millaleo, el hecho se registró alrededor de las 16:30, cuando un vecino con movilidad reducida solicitó ayuda al advertir que el agua comenzaba a filtrarse en el interior de su casa. “Se despachó un móvil al lugar y al llegar constatamos que el agua ingresaba por las paredes y el piso, debido a las condiciones del terreno, que facilitaban el escurrimiento hacia el interior de la vivienda”, indicó.





La situación generó acumulación de agua en distintos sectores del hogar, incluso debajo de la cama. Ante este escenario, el personal de bomberos trabajó en la realización de un canal perimetral para desviar el curso del agua y evitar que continuara ingresando. Además, se dio intervención a Protección Civil municipal y al área de Desarrollo Social para evaluar la situación del vecino y brindarle asistencia complementaria.

Si bien no fue necesaria una evacuación, el hombre decidió trasladarse a la vivienda de su ex pareja, donde permanecería de manera preventiva.





Por otra parte, Millaleo informó sobre un segundo hecho ocurrido durante la madrugada, también en el barrio Esperanza, donde inicialmente se reportó un incendio de vivienda. Sin embargo, al arribar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un vehículo que había tomado fuego dentro de un terreno.





“El incendio ya había sido sofocado por los vecinos, por lo que el personal se abocó a enfriar el vehículo y verificar que no existiera riesgo de propagación”, detalló. El rodado se encontraba estacionado y próximo a una vivienda, que afortunadamente no sufrió daños. Si bien no se pudieron establecer con certeza las causas del siniestro, no se descarta un desperfecto eléctrico.





De esta manera, desde el cuartel de bomberos destacaron la importancia de la rápida intervención y el trabajo coordinado con otras áreas ante situaciones derivadas del temporal.