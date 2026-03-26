Menos impuestos en luz y gas: el ahorro ya se ve en cada factura

Esta decisión, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, parte de un rumbo claro: ordenar las cuentas públicas, cuidar los recursos y generar mejores condiciones para que Río Negro crezca con más actividad, más empleo y más servicios.





El impacto alcanza a todos. Al ser un impuesto ligado al consumo y trasladado al usuario final, la baja se refleja tanto en hogares como en comercios, pymes, industrias, productores y entidades sin fines de lucro en todo el territorio.

La medida se implementó a partir del 1 de enero de 2026, cuando la Provincia redujo la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a estos servicios del 2,5% al 1%.





En términos concretos, entre enero y febrero las empresas prestadoras abonaron $619 millones en Ingresos Brutos con el nuevo esquema. De haberse mantenido la alícuota anterior, el monto hubiera sido de $1.549 millones, diferencia que antes se trasladaba directamente a las facturas.

Menos carga, más desarrollo

La decisión forma parte de una política sostenida del Gobierno de Río Negro para reducir la presión impositiva en sectores estratégicos, mejorar la competitividad y acompañar el crecimiento de la economía real.





Este tipo de medidas consolida un esquema donde la provincia genera condiciones para producir más, atraer inversiones y sostener el empleo, al mismo tiempo que cuida el ingreso de las familias.

La reducción del impuesto provincial sobre la energía eléctrica y el gas ya se refleja en las facturas de los rionegrinos. En los primeros dos meses del año, la medida generó un ahorro de $930 millones que quedaron en el bolsillo de las familias, comercios, pymes, industrias y productores, en lugar de destinarse al pago de impuestos.