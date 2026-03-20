Otoño en El Bolsón: naturaleza, aventura y producción local, la apuesta turística para la temporada







Con la llegada del otoño, El Bolsón comienza a desplegar uno de sus paisajes más atractivos del año, combinando la transformación cromática de sus bosques con una amplia oferta de actividades. Así lo destacó la vicepresidenta de la Agencia de Turismo local, Sofía Seroff, quien detalló las propuestas que invitan a visitantes a disfrutar de la comarca andina en esta época. Con la llegada del otoño, El Bolsón comienza a desplegar uno de sus paisajes más atractivos del año, combinando la transformación cromática de sus bosques con una amplia oferta de actividades. Así lo destacó la vicepresidenta de la Agencia de Turismo local, Sofía Seroff, quien detalló las propuestas que invitan a visitantes a disfrutar de la comarca andina en esta época.





Seroff explicó que, tras una temporada estival intensa, el otoño ofrece una experiencia más tranquila, ideal para quienes buscan recorrer el destino sin aglomeraciones. “Muchos turistas eligen esta época por lo pictórico y lo visual que ofrece el lugar”, señaló, al tiempo que destacó la singular belleza que adquiere la flora con la llegada de los tonos ocres, amarillos y rojizos.

Además del atractivo paisajístico, la funcionaria subrayó que las condiciones climáticas resultan más favorables para el desarrollo de actividades al aire libre. Las temperaturas más bajas permiten disfrutar de caminatas, senderismo y propuestas de aventura en mejores condiciones, siempre que el clima acompañe. Incluso, remarcó que el otoño puede ofrecer sorpresas únicas, como nevadas tempranas en zonas altas, generando experiencias inolvidables para los visitantes.





Entre las propuestas destacadas, Seroff hizo hincapié en el crecimiento del turismo fotográfico. Excursiones guiadas por profesionales permiten a los turistas acceder a puntos icónicos del destino, aprender técnicas y capturar imágenes de la naturaleza, la fauna y escenarios emblemáticos como el Bosque Tallado o el Cerro Piltriquitrón.





En paralelo, la agenda cultural y deportiva también cobra protagonismo. Durante estos meses se desarrollan eventos como la tradicional trepada al Cerro Perito Moreno y el reconocido trail “Cabeza del Indio”, competencias que convocan a deportistas de distintos puntos del país y consolidan al destino como un polo de turismo activo.





La oferta se completa con actividades permanentes como la feria regional, que funciona varios días a la semana, y nuevas propuestas como el geomuseo, ubicado en el centro de la localidad. A esto se suma la posibilidad de realizar cabalgatas por distintos circuitos habilitados, siempre bajo prestadores registrados que garantizan seguridad y calidad en el servicio.





En cuanto al cicloturismo, Seroff aclaró que existen restricciones en áreas naturales protegidas, aunque destacó circuitos alternativos como caminos rurales, paseos urbanos y recorridos hacia Lago Puelo, ideales para disfrutar del paisaje otoñal.





Uno de los ejes más fuertes de la temporada es el turismo productivo. La funcionaria resaltó la identidad local vinculada a la producción, que incluye desde el reconocimiento de El Bolsón como capital nacional del lúpulo hasta la presencia de viñedos, productores de trufas y experiencias de agroturismo. En ese marco, se impulsa el “pasaporte productivo”, una propuesta que invita a recorrer establecimientos locales, conocer sus procesos y acceder a beneficios turísticos.





Finalmente, Seroff destacó la importancia del trabajo en comunicación digital para posicionar el destino durante todo el año. A través de redes sociales y plataformas oficiales, se busca mostrar las particularidades de cada temporada, innovar en la promoción y facilitar al visitante la planificación de su estadía mediante información detallada y organizada por tipos de turismo.





De esta manera, El Bolsón se consolida como un destino versátil también en otoño, combinando naturaleza, tranquilidad, deporte y producción local en una propuesta integral que continúa atrayendo visitantes de todo el país.