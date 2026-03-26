Prorrogan por 90 días la prisión preventiva de Facundo Jones Huala y su defensa denuncia persecución judicial

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La Justicia Federal resolvió extender por 90 días la prisión preventiva del referente mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece detenido en el penal federal de Rawson mientras avanza la investigación en su contra en el fuero federal de Bariloche. Foto de archivoLa Justicia Federal resolvió extender por 90 días la prisión preventiva del referente mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece detenido en el penal federal de Rawson mientras avanza la investigación en su contra en el fuero federal de Bariloche.





La medida fue confirmada por la Cámara de revisión y mantendrá al dirigente privado de su libertad al menos hasta principios de junio. Jones Huala se encuentra detenido desde junio de 2025 en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntos delitos de asociación ilícita e incitación a la violencia, además de su supuesta vinculación con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).





Tras conocerse la resolución, desde la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina difundieron un comunicado en el que cuestionaron con dureza la decisión judicial y denunciaron la existencia de una persecución en su contra. En ese sentido, sostuvieron que el caso “evidencia la aplicación de lo que llamamos el Derecho Penal del Enemigo” y criticaron el accionar de jueces y fiscales federales en causas vinculadas al conflicto territorial mapuche en la Patagonia.





Desde ese espacio también señalaron que las audiencias de revisión de la prisión preventiva se realizan periódicamente en función de lo establecido por el nuevo Código Procesal Penal Federal, que fija plazos para este tipo de medidas antes del juicio. Sin embargo, afirmaron que en la práctica estas instancias se repiten cada tres meses con el mismo resultado: la prórroga de la detención.





“En la primera audiencia ya fijan postura y luego se repite la ceremonia con el libreto escrito”, indicaron en el comunicado.





Asimismo, advirtieron que, de mantenerse este esquema de prórrogas trimestrales, Jones Huala podría permanecer cerca de un año detenido sin condena firme. En ese marco, cuestionaron el funcionamiento del proceso judicial y señalaron que la investigación podría extenderse durante varios años.





El pronunciamiento fue difundido luego de la última audiencia realizada ante el juez de garantías Gustavo Zapata, donde la defensa insistió en que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y remarcó que existen alternativas menos gravosas previstas por la legislación para garantizar el desarrollo del proceso.