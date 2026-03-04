Ranea pidió abandonar reclamos “agotados” al Gobierno nacional

El concejal Efraín Ranea analizó el mensaje brindado por el intendente durante la apertura del período de sesiones legislativas 2026 y dejó una postura crítica, aunque con algunos puntos de coincidencia respecto al rumbo general planteado desde el Ejecutivo municipal.





Tras la alocución del intendente, Ranea destacó que comparte “el sentimiento sobre el centenario, la Fiesta del Lúpulo y la buena temporada de verano que tuvimos”, al tiempo que valoró la intención de “expandir las fronteras de la búsqueda del turismo”, una línea que consideró positiva para la localidad.





No obstante, marcó diferencias en cuanto a la estrategia territorial para esa promoción. “Claramente para mí no era en Cipolletti, sino que directamente en Neuquén había que ir a buscarlo. Pero, no obstante eso, comparto esa visión”, sostuvo.





El concejal fue más contundente al referirse a los cuestionamientos reiterados al Gobierno nacional según expresó, se trata de planteos que “ya son medio repetitivos” y que remiten a compromisos incumplidos de gestiones anteriores. “En realidad eran fallas que ellos habían prometido junto con el gobierno anterior y que dejaron tirado a todo el mundo, entre ellos a todos los vecinos de la Loma del Medio”, señaló.





En ese sentido, Ranea consideró que ese enfoque discursivo está “agotado” y llamó a cambiar la lógica del planteo político. “Ya creo que hay que abandonar ese discurso porque fue una promesa falsa que, como tantas otras, los kirchneristas fallaron y no hay que seguir arrastrándolas”, afirmó.





Finalmente, instó a avanzar hacia soluciones concretas y viables para la comunidad. “Hay que decir: bueno, vamos a ver cómo buscamos la solución real y posible”, concluyó.