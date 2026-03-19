Rápida respuesta evitó que alumnos del CEM 94 quedaran sin transporte escolar.

Una situación imprevista puso en alerta a la comunidad educativa del CEM 94 durante el inicio del ciclo lectivo, cuando uno de los recorridos de transporte escolar fue suspendido de manera repentina. Sin embargo, la intervención conjunta permitió restablecer el servicio en apenas tres días.





La coordinadora de Educación de la Zona Andina Sur, Romina Gómez Marinero, explicó que el inconveniente surgió el viernes pasado, cuando el transportista a cargo informó que dejaría de realizar el recorrido hacia el barrio Esperanza por no resultarle rentable. La decisión afectó directamente a estudiantes del turno nocturno, muchos de ellos adultos que dependen del transporte para poder continuar sus estudios.





Según detalló, la notificación fue prácticamente inmediata y sin margen de previsión: ese mismo día ya no se iba a realizar el traslado. Frente a este escenario, el municipio tomó intervención y trabajó durante el fin de semana para encontrar una solución.

El resultado fue la rápida incorporación de un nuevo transportista, que comenzó a prestar servicio desde el lunes por la noche. El recorrido, que inicia alrededor de las 18:30 y acompaña el ingreso a clases a las 19, es fundamental para garantizar la asistencia de los estudiantes.





Desde Educación destacaron la celeridad de la respuesta y el rol clave del municipio para resolver una situación que afectaba a una modalidad educativa especialmente sensible. El CEM 94 funciona en horario nocturno y está destinado principalmente a personas adultas que buscan completar sus estudios, muchas veces compatibilizando la cursada con el trabajo y la vida familiar.





En este sentido, también se resaltó la importancia del servicio de transporte, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y geográficas de la región, así como la existencia de un espacio de cuidado infantil que permite a los estudiantes asistir a clases junto con sus hijos.





Por otro lado, Gómez Marinero señaló que la situación con el transportista saliente se dio en el marco de contratos que aún se encontraban en proceso de cierre, lo que habría motivado la decisión empresarial.





Finalmente, la funcionaria se refirió a otras complicaciones que atraviesan las escuelas de la zona debido al temporal de lluvias y nevadas. Varias instituciones presentan problemas con el suministro de agua, como las escuelas 139 y 92 de El Manso, lo que obligó a suspender actividades en algunos casos. Las dificultades se vinculan a la baja presión y a la turbiedad del agua en sistemas que dependen de captaciones naturales.





Mientras se trabaja para normalizar estos servicios, desde Educación aseguraron que se mantienen atentos a cada situación para garantizar el funcionamiento de las escuelas en toda la región.