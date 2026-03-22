Refuerzan controles en El Bolsón con operativos viales y de prevención

El despliegue incluye rutas, accesos y la terminal de ómnibus, con intervención de distintas áreas de la Policía de Río Negro.

Presencia activa en puntos clave

Por disposición del Ministerio de Seguridad de Río Negro, se desarrolla un amplio operativo de control en El Bolsón, con fuerte presencia en accesos estratégicos, rutas y sectores de alta circulación.

Los procedimientos se llevan adelante de manera simultánea y coordinada, con participación del Cuerpo de Seguridad Vial, el Departamento de Sustracción de Automotores, la División Toxicomanía y la Sección Canes.

El objetivo es claro: reforzar la prevención del delito y garantizar mayor seguridad en una de las zonas más transitadas de la Comarca Andina.

Controles en rutas y accesos

Uno de los ejes principales del operativo está puesto en la identificación de vehículos y personas. En los ingresos a El Bolsón, se inspeccionan rodados verificando documentación, estado general y posibles irregularidades.

Este tipo de controles permite detectar desde infracciones hasta situaciones más complejas, como pedidos de secuestro o transporte ilegal.

En paralelo, el Cuerpo de Seguridad Vial mantiene una fuerte presencia en rutas, supervisando la circulación y el cumplimiento de las normas, en corredores donde transitan diariamente vecinos, trabajadores y turistas.

Operativos en la terminal

Otro punto clave del despliegue es la terminal de ómnibus, donde se realizan controles preventivos a pasajeros y equipajes.

En este ámbito, la División Toxicomanía y la Sección Canes cumplen un rol central. Los perros entrenados recorren bolsos, baúles y sectores de carga, en una tarea que busca detectar el traslado de sustancias ilegales.

La dinámica es ágil pero rigurosa: se realizan verificaciones sin generar demoras excesivas, pero con atención en cada detalle.

Más control y prevención

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo responde a una decisión de sostener la prevención con acciones visibles y permanentes en el territorio.

La articulación entre las distintas áreas permite cubrir múltiples frentes de manera simultánea, generando un efecto concreto: mayor control, presencia activa y una sensación de resguardo para quienes viven y circulan en El Bolsón.