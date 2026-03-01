Riesgo de incendio en zona de interfaz: Bomberos Voluntarios intervinieron en Loma del Medio y reiteran la prohibición de hacer fuego





Una salida de emergencia movilizó a los Bomberos Voluntarios el sábado 28 de febrero por la noche, cuando alrededor de las 23:15 se recibió un aviso por un foco ígneo en la zona de Loma del Medio, específicamente en el sector de subida de greda y callejón Amancay.

Según informó el jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro, el personal realizó un recorrido preventivo en conjunto con la policía y logró detectar un fogón encendido, donde se estaba realizando un asado. La situación encendió las alertas por tratarse de un área de interfaz, con vegetación cercana y alto riesgo de propagación del fuego.

Desde el cuartel recordaron que continúa vigente la emergencia ígnea, por lo que está terminantemente prohibido hacer fuego a ras del suelo y encender fogones en zonas con presencia de pastizales o bosque. A esto se suma un pronóstico de vientos en la región, un factor que incrementa considerablemente el peligro de incendios forestales.

La intervención permitió prevenir consecuencias mayores y volvió a poner en valor el trabajo silencioso y permanente de los Bomberos Voluntarios, que realizan tareas de control, prevención y concientización para proteger a la comunidad y al entorno natural.

Las autoridades insisten en la responsabilidad individual y colectiva: cualquier descuido puede derivar en un incendio de gran magnitud, con daños irreversibles para el ambiente y riesgos para las viviendas cercanas. Ante humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.