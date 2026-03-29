Río Negro conmemora el 2 de abril con actividades en toda la provincia

Las propuestas incluyen vigilias, actos centrales, actividades culturales, muestras y encuentros comunitarios, que se desarrollarán el 1 y 2 de abril, con la participación de veteranos de guerra, instituciones y vecinos en todo el territorio provincial.
El 1 de abril se llevarán adelante vigilias y actividades culturales en distintas localidades:
Allen: vigilia desde las 21:00 h con actividades artísticas y encuentro con vecinos, finalizando a las 00:00 h con la sirena de bomberos
Catriel: vigilia desde las 20:30 h en la plaza Islas Malvinas
Cinco Saltos: actividades culturales de 20:00 a 24:00 h con participación de la Banda del Ejército Argentino
San Carlos de Bariloche: inicio de la vigilia desde las 17:30 h con actividades culturales, encendido de la llama votiva y ceremonia de medianoche
Viedma (El Cóndor): vigilia de 22:00 a 24:00 h en el Memorial Malvinas
El 2 de abril se realizarán los actos centrales en toda la provincia:
Allen: 09:30 - en Plaza Héroes de Malvinas
Catriel: 10:00 - ofrenda floral en el cementerio local y 11:00 h acto en Plaza Islas Malvinas
Cinco Saltos: 10:00 - en la plaza municipal
Cipolletti: 10:00 - en Plaza Malvinas
General Roca: 10:30 - acto en el Memorial Gesta de Malvinas y 15:00 h acto en Plaza Héroes de Malvinas en Cervantes
Ingeniero Jacobacci: 10:00 - en Plaza Héroes de Malvinas
San Antonio Oeste / Las Grutas: 10:00 - en el Monumento Provincial al Soldado (costanera)
San Carlos de Bariloche: acto central a las 12:00 h en el Centro Cívico, con actividades desde las 08:30 h
Viedma: 11:00 h en la Plazoleta Islas Malvinas (Av. Perón y Caseros)
Villa Regina: 10:00 h en la Plaza ex Combatientes
En General Roca, además, el 1 de abril se desarrollarán exposiciones sobre Malvinas y soberanía en el Museo Municipal Lorenzo Vintter y en la Casa de la Cultura de Cervantes, mientras que el 2 de abril a las 20:00 h se inaugurará la muestra fotográfica “Madres de Malvinas”.
Por su parte, San Carlos de Bariloche contará con una agenda extendida que incluye actividades culturales y deportivas los días posteriores, como torneos, espectáculos musicales y propuestas comunitarias vinculadas a la conmemoración.
Estas acciones reflejan el compromiso de la provincia con la memoria, el reconocimiento y el acompañamiento a los veteranos de guerra y sus familias.
El Gobierno de Río Negro invita a toda la comunidad a participar de las actividades y a rendir homenaje, en cada localidad, a quienes dieron su vida por la Patria.
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