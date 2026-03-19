Río Negro gestiona financiamiento internacional para malla antigranizo

El planteo fue impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck junto al Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quienes expusieron ante el organismo la necesidad urgente de contar con herramientas de inversión acordes a la escala productiva de la provincia.





La solicitud se da en un contexto crítico: hace apenas dos días, un nuevo episodio de granizo afectó al Valle Medio, convirtiéndose en el sexto evento de estas características en los últimos meses. La reiteración de estos fenómenos genera pérdidas sostenidas en la producción y vuelve inviable sostener esquemas de inversión únicamente con financiamiento del mercado local.





En este sentido, Banacloy explicó que “no podemos seguir produciendo en estas condiciones. Con los esquemas de financiamiento actuales es imposible afrontar inversiones de este tipo, por eso junto al Gobernador planteamos al BID la necesidad de avanzar en una línea de financiamiento específica para malla antigranizo”. En ese marco, indicó que desde el organismo manifestaron la posibilidad de iniciar un trabajo técnico conjunto para canalizar esta demanda.





Además, durante los encuentros se avanzó en el análisis de proyectos estructurales vinculados al desarrollo productivo, también en agenda con el BID. Entre ellos se destacan las iniciativas de electrificación para Guardia Mitre y Negro Muerto, así como el desarrollo del canal de Colonia Josefa, todos orientados a la ampliación de nuevas áreas bajo riego.





“Estamos trabajando con los equipos técnicos en proyectos que son estratégicos para el crecimiento de la provincia. Todo lo que tiene que ver con nuevas zonas bajo riego requiere infraestructura y planificación, y ahí el acompañamiento del BID es clave”, sostuvo el Ministro.





La visita del organismo internacional se dio en el marco de una misión técnica vinculada al sistema sanitario provincial, instancia en la que participaron equipos de distintos ministerios. En ese contexto, Río Negro aprovechó la oportunidad para fortalecer gestiones vinculadas al desarrollo productivo, priorizando inversiones que impacten directamente en la competitividad y sostenibilidad de sus principales cadenas de valor.

En el marco de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en San Carlos de Bariloche, el Gobierno de Río Negro avanzó en gestiones para acceder a financiamiento externo destinado a infraestructura productiva, con foco prioritario en la incorporación de malla antigranizo para el sector frutícola.