Las Grutas: Responsabilizan a un automovilista por un choque en reversa sin freno de mano



Un vehículo estacionado frente a una vivienda de Las Grutas resultó dañado tras el desplazamiento de otro automóvil que inició una maniobra en reversa sin accionar el freno de mano. Un vehículo estacionado frente a una vivienda de Las Grutas resultó dañado tras el desplazamiento de otro automóvil que inició una maniobra en reversa sin accionar el freno de mano.

El dueño del auto chocado interpuso una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. En su presentación, sostuvo que el automóvil se encontraba correctamente estacionado cuando recibió el impacto en su parte delantera por un Renault Logan. Detalló daños en el guardabarros izquierdo, la óptica, el paragolpes y el capot. Para respaldar su versión, aportó fotografías, documentación del vehículo, un presupuesto de reparación y denuncias efectuadas ante la compañía aseguradora.

La jueza de Paz valoró las imágenes del vehículo dañado y el presupuesto de reparación, al considerar que guardaron correspondencia con la mecánica del hecho descrita en el expediente.

La magistrada afirmó que quien introduce un vehículo en la circulación debe responder por los daños que este ocasione, salvo que acredite circunstancias que interrumpan el nexo causal, lo que no ocurrió en el caso. También examinó la conducta de la aseguradora durante el proceso. La empresa no aportó la documentación interna solicitada, lo que motivó la aplicación del criterio de cargas probatorias dinámicas. El fallo consideró que esa omisión reforzó la verosimilitud de los hechos expuestos por la parte actora, conforme a lo previsto en el artículo 359 del Código Procesal.

Finalmente, la jueza de Paz condenó al conductor del Renault y a la empresa aseguradora citada en garantía, Paraná S.A., en la medida de su cobertura, a pagar la suma de 1.800.000 pesos más intereses.