El SPLIF confirma el fin de la emergencia ígnea, pero advierte que aún no están habilitadas las quemas



En un contexto marcado por las lluvias y el descenso del riesgo de incendios, el jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, Marcos Barría, llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que la emergencia ígnea fue dada por finalizada a nivel provincial, aunque aclaró que la temporada aún no concluyó desde el punto de vista técnico. En un contexto marcado por las lluvias y el descenso del riesgo de incendios, el jefe del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, Marcos Barría, llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que la emergencia ígnea fue dada por finalizada a nivel provincial, aunque aclaró que la temporada aún no concluyó desde el punto de vista técnico.





Durante una entrevista, Barría explicó que si bien las condiciones climáticas actuales “ayudan un montón y relajan”, el organismo continúa guiándose por los índices de peligrosidad de incendios, que determinan cada paso operativo. En ese sentido, remarcó que, pese al anuncio oficial del cierre de temporada, “la tarea continúa” y todavía no están habilitados los permisos para realizar quemas de residuos forestales.





El titular del SPLIF insistió en diferenciar el fin de la emergencia de la autorización para quemas, una práctica clave en la reducción de combustible vegetal pero que debe realizarse bajo condiciones controladas. Según indicó, históricamente estos permisos comienzan a otorgarse entre mediados y fines de abril, siempre sujetos a la evaluación técnica del riesgo.

Barría también destacó la importancia del trabajo preventivo durante los meses de menor actividad, señalando que gran parte del éxito en la contención de incendios durante el verano depende de las tareas realizadas en invierno. En ese marco, anticipó que el organismo buscará fortalecer las acciones de reducción de combustible, apoyado en la incorporación de nuevo personal.





En cuanto al balance de la temporada, la calificó como “estresante”, debido a la gran cantidad de índices extremos de peligro. No obstante, valoró los resultados: se registraron 25 intervenciones con un total de 47 hectáreas afectadas, una superficie considerada baja en relación al nivel de riesgo. Asimismo, subrayó el acompañamiento de distintas instituciones y el aporte de nuevas herramientas por parte del Gobierno provincial.





Por otra parte, Barría se refirió al anuncio del gobernador sobre la posibilidad de que el SPLIF se convierta en un ente autárquico. Si bien consideró la iniciativa como positiva, aclaró que actualmente se encuentran trabajando en una propuesta técnica y administrativa para su implementación.





Finalmente, y en un tono más distendido, llevó tranquilidad a la comunidad respecto a las actividades recreativas: si bien las quemas continúan prohibidas, el uso del fuego para cocinar ya no presenta restricciones bajo las actuales condiciones, dejando abierta la posibilidad de retomar encuentros al aire libre.