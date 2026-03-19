Familia volcó tras un incidente con un camión en Epuyén y la situación está bajo investigación



Un preocupante hecho vial ocurrido el jueves 12 de marzo alrededor de las 19 horas en la localidad de Epuyén es materia de investigación, luego de que una familia protagonizara un vuelco tras un incidente con un camión de origen chileno. Un preocupante hecho vial ocurrido el jueves 12 de marzo alrededor de las 19 horas en la localidad de Epuyén es materia de investigación, luego de que una familia protagonizara un vuelco tras un incidente con un camión de origen chileno.





Según el relato de una de las personas involucradas, el grupo se desplazaba en dirección a Epuyén cuando, en el sector de las cloacas y al comenzar la subida —pasando el puente del arroyo Minas—, un camión cargado intentó sobrepasarlos. De acuerdo a lo señalado, el vehículo de mayor porte no logró completar la maniobra y, al retroceder, impactó contra la parte trasera del automóvil.





A raíz del impacto, el rodado menor fue arrastrado y terminó dando varias vueltas antes de volcar. En el vehículo viajaban una pareja junto a su hijo de 3 años, dos mellizas de apenas 2 meses y la suegra de la conductora.





Pese a la gravedad del episodio, afortunadamente ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de consideración. No obstante, el hecho generó gran preocupación por la presencia de menores de muy corta edad en el vehículo.





Las circunstancias del siniestro están siendo analizadas y se encuentran en etapa de investigación para determinar con precisión cómo se produjo la maniobra y las responsabilidades correspondientes.