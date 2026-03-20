Río Negro intensifica la búsqueda de prófugos por la balacera en Bariloche

La búsqueda se enmarca en el fortalecimiento de las acciones de seguridad y la decisión provincial de no dejar impunes hechos que afectan a la comunidad.





El ataque ocurrió el jueves 12 de marzo en la zona oeste de la ciudad, en la esquina de Pioneros y Nilpi, cuando el adolescente de 14 años esperaba el colectivo a la salida del colegio. Los disparos fueron efectuados desde un vehículo en movimiento y también resultó herido un hombre que circulaba en otro auto.





La Regional III dispuso la totalidad de sus recursos humanos, en articulación con la Justicia, para avanzar en las tareas investigativas y dar con el paradero de los prófugos. En ese marco, y como parte de las diligencias que se vienen desarrollando, se llevaron adelante ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad.





En el marco de la investigación, la Justicia ya imputó a Franco Nahuelpán por tentativa de homicidio y dictó su prisión preventiva. Mientras, la Policía de Río Negro continúa con allanamientos y operativos para localizar a los otros dos sospechosos.





“El Estado provincial va a ir a fondo para esclarecer este hecho y llevar a todos los responsables ante la Justicia”, sostuvo el Gobernador Alberto Weretilneck.

El Gobierno de Río Negro solicitó colaboración para dar con el paradero de Ramón Valentín Osses Garay y Tomás Nahuelpan, sospechados de haber participado en la balacera que dejó herido a un adolescente en San Carlos de Bariloche.