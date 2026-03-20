Murió Chuck Norris, el actor estadounidense, a los 86 años

Murió el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”.





“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris . Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”

Tras ello, agrega: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, publicó su entorno.

El artista, reconocido por sus papeles en películas de acción, estaba internado en Hawái