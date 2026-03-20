Vuelve el pescado del Golfo a El Bolsón: garantizan calidad, precios accesibles y venta este fin de semana

Luego de una semana sin actividad por inconvenientes en la pesca, el esperado camión con pescado del Golfo volverá a instalarse en El Bolsón este fin de semana. Así lo confirmó el secretario de Producción municipal, Federico Bauer, quien aseguró que la provisión está garantizada y que se mantendrán tanto la calidad como los precios habituales.





“Está garantizado que mañana venga el camión del pescado a partir de las 9 de la mañana, frente a la Feria Franca, en el mismo lugar de siempre”, señaló Bauer, llevando tranquilidad a los vecinos a pocos días de Semana Santa, una fecha clave para el consumo de productos de mar.





El funcionario explicó que la ausencia de la semana anterior se debió a problemas en la pesca, lo que llevó a tomar la decisión de postergar la llegada. “Nos comprometimos a mantener la misma calidad de siempre. No queremos productos congelados, sino pescado fresco, y por eso se corrió una semana”, detalló.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el proveedor, Luis, y su equipo, quienes sostienen un estándar que consideran “innegociable”. “Para nosotros es fundamental no fallarle a la gente, sobre todo sabiendo que muchos vecinos esperan una o dos horas para poder comprar”, afirmó.





En cuanto a los valores, Bauer confirmó que se mantendrán en línea con la última visita, con precios que oscilan entre los 7.000 y 10.000 pesos según el tipo de producto, incluyendo distintas opciones como milanesas, cazuelas y pescado entero.





Además, remarcó que se trata de una propuesta flexible que se adapta a las distintas realidades económicas. “Hay gente que se estoquea, que viene con conservadora y compra varios kilos. También hay vecinos que se organizan, hacen una vaquita y compran en cantidad para repartir. Acá es válido todo”, expresó.





La iniciativa también atrae a vecinos de localidades cercanas, incluso del noroeste de Chubut, quienes suelen organizarse para viajar y aprovechar la venta. Según explicó Bauer, el municipio ha facilitado el contacto con otras localidades interesadas, aunque cada una debe gestionar sus propios acuerdos.





Más allá de la venta en sí, el funcionario puso en valor la sinergia que se genera con la Feria Franca local, donde productores y productoras de la región ofrecen alimentos frescos y elaboraciones artesanales. “Nada es inocente. Buscamos generar este encuentro entre el pescado del Golfo y la producción local. Es un combo que venimos sosteniendo hace dos años”, destacó.





En ese marco, subrayó la calidad de los productos regionales, muchos de los cuales también se comercializan en ciudades como Bariloche. “La verdura, los dulces, todo tiene un nivel muy alto y hay un compromiso muy fuerte de los productores”, afirmó.





Finalmente, Bauer reiteró la invitación a la comunidad a acercarse este fin de semana. La venta comenzará alrededor de las 9 o 9:30 de la mañana, una vez que esté todo dispuesto, y se espera una jornada acompañada por buen clima.





“Que la gente venga tranquila, que aproveche, y que también recorra la Feria Franca. Es una propuesta completa, con calidad y buenos precios”, concluyó.