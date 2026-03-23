Se incendió una lancha en el lago: tres personas evacuadas. Península San Pedro. Bariloche

Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos Campanarios, quienes trabajaron ante la situación y lograron intervenir en el siniestro. Sin embargo, según las primeras informaciones, habría una persona involucrada que no pudo ser localizada durante las tareas iniciales.





Ante este escenario, se dio intervención a Prefectura Naval Argentina, que se sumó al operativo con el objetivo de intensificar la búsqueda en el área.





Finalmente tras el arribo de Prefectura se logró localizar a tres personas que fueron evacuadas sin heridas.





Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incendio ni sobre la identidad de las personas evacuadas. (ANB)

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en cercanías de Península San Pedro. Bomberos acudieron al lugar y se desplegó un operativo con Prefectura.Una lancha se incendió este domingo (22/03) por la tarde mientras navegaba por el lago, en inmediaciones de Península San Pedro, lo que generó un importante despliegue de emergencia en la zona.