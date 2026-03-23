Hay descuento con débito en los impuestos rionegrinos

Noticias Del Bolson marzo 23, 2026
 

Tras finalizar el plazo del Pago Anual 2026, la Agencia de Recaudación Tributaria recordó que se puede acceder a descuentos de hasta 15% mensual adhiriendo sus impuestos Automotor e Inmobiliario al débito automático en cuenta bancaria.

Quienes adhieran al débito automático obtienen un 10% de descuento en cada cuota, beneficio que se aplica para todos los contribuyentes. En el caso de quienes se encuentran al día con sus impuestos, este descuento se suma al 5% por buen cumplimiento, alcanzando así hasta un 15% de descuento mensual en las cuotas de Automotor e Inmobiliario.

A este beneficio se suma una mayor comodidad, ya que el débito automático permite olvidarse de los vencimientos y garantiza que los impuestos Automotor e Inmobiliario se abonen siempre en tiempo y forma.

La adhesión es simple y se realiza 100% online, desde http://agencia.rionegro.gov.ar, donde se debe registrar un CBU y activar el débito automático para el pago de sus impuestos.

Desde la Agencia se destaca que esta herramienta busca facilitar el cumplimiento tributario, brindando a los contribuyentes una alternativa cómoda, segura y con beneficios para el pago mensual de sus obligaciones.











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