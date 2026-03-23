Hay descuento con débito en los impuestos rionegrinos



Tras finalizar el plazo del Pago Anual 2026, la Agencia de Recaudación Tributaria recordó que se puede acceder a descuentos de hasta 15% mensual adhiriendo sus impuestos Automotor e Inmobiliario al débito automático en cuenta bancaria. Tras finalizar el plazo del Pago Anual 2026, la Agencia de Recaudación Tributaria recordó que se puede acceder a descuentos de hasta 15% mensual adhiriendo sus impuestos Automotor e Inmobiliario al débito automático en cuenta bancaria.





Quienes adhieran al débito automático obtienen un 10% de descuento en cada cuota, beneficio que se aplica para todos los contribuyentes. En el caso de quienes se encuentran al día con sus impuestos, este descuento se suma al 5% por buen cumplimiento, alcanzando así hasta un 15% de descuento mensual en las cuotas de Automotor e Inmobiliario.





A este beneficio se suma una mayor comodidad, ya que el débito automático permite olvidarse de los vencimientos y garantiza que los impuestos Automotor e Inmobiliario se abonen siempre en tiempo y forma.





La adhesión es simple y se realiza 100% online, desde http://agencia.rionegro.gov.ar, donde se debe registrar un CBU y activar el débito automático para el pago de sus impuestos.





Desde la Agencia se destaca que esta herramienta busca facilitar el cumplimiento tributario, brindando a los contribuyentes una alternativa cómoda, segura y con beneficios para el pago mensual de sus obligaciones.