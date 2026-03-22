Torres entregó las primeras viviendas a familias afectadas por los incendios en Epuyen

Las casas forman parte de un plan de reconstrucción que contempla 70 unidades en Epuyén y El Hoyo. Fueron ejecutadas con fondos provinciales y mano de obra local.

Primeras entregas tras el desastre

En el marco del proceso de reconstrucción de la Comarca Andina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la entrega de las primeras seis viviendas destinadas a familias que perdieron todo durante los incendios registrados en enero.

Las entregas se realizaron en Epuyén y El Hoyo, dos de las localidades más afectadas por el siniestro. Allí, algunas familias ya pudieron recibir las llaves de su nuevo hogar, en medio de un contexto atravesado por la urgencia y la necesidad de respuestas concretas.

“Cumplimos con la palabra de que antes del invierno iban a tener su nueva casa, completamente equipada”, expresó el mandatario durante la recorrida.

“La palabra vale”

Visiblemente emocionado, Torres remarcó el cumplimiento de los plazos comprometidos desde el inicio del plan.

“Es muy emocionante haber cumplido con la palabra de que, antes del invierno, las familias iban a poder volver a tener su casa”, sostuvo, y agregó que “los tiempos de obra no solo se están cumpliendo, sino que incluso se adelantaron respecto a lo previsto inicialmente”.

En esa línea, afirmó: “Demostramos que la palabra vale, y que las familias que perdieron todo están pudiendo reconstruir sus vidas, con la premisa de que los compromisos se cumplen con hechos”.

Un plan de 70 viviendas y fuerte inversión

El programa contempla la construcción de 70 viviendas en total: 57 en Epuyén y 13 en El Hoyo, con una inversión provincial que supera los 3.300 millones de pesos.

Las unidades cuentan con servicios esenciales como agua, electricidad y gas, y están construidas con materiales ignífugos, pensados para brindar mayor seguridad ante posibles incendios.

Trabajo local como prioridad

Uno de los ejes destacados por el gobernador fue la decisión de priorizar mano de obra local en la ejecución de las viviendas.

“Existía la posibilidad de contratar una empresa externa que garantizaba los plazos, pero con la condición de traer su propia mano de obra”, explicó, y señaló que “junto a los intendentes decidimos priorizar el trabajo local, porque hay gente capacitada, comprometida y con vocación de servicio”.

Además, remarcó el impacto económico positivo en la región: “Además de cumplir en tiempo y forma, estas obras generan empleo y movilizan la economía de la región”.

Obras adelantadas y nuevos proyectos

El mandatario también destacó que el ritmo de ejecución supera las previsiones iniciales: “El ritmo de ejecución incluso se adelantó respecto a los plazos originales, lo que nos permite garantizar que todas las viviendas estarán finalizadas antes del invierno”.

En paralelo, anticipó la ampliación del modelo a un plan más ambicioso: la construcción de 450 viviendas destinadas a personal de salud, docentes y efectivos policiales, en conjunto con los municipios.

“Queremos que este sistema no sea algo excepcional, sino que se convertirá en una política de Estado sostenida en el tiempo, que permita dar respuestas concretas al déficit habitacional en toda la provincia”, afirmó.

Viviendas más seguras

Las casas fueron diseñadas con materiales ignífugos, una característica clave en una región donde los incendios forestales representan una amenaza recurrente.

“Esta es una primera etapa, pero más allá de la felicidad de las familias que hoy recibieron sus llaves, rápidamente vamos a poder celebrar que cada uno de los vecinos damnificados tenga su casa antes del invierno”, concluyó Torres.

Y cerró con un mensaje político claro: “Cuando hay decisión política y trabajo conjunto, las respuestas llegan y las obras se concretan”.