Tras 43 días de combate, dan por extinguido el incendio en Puerto Patriada

Luego de semanas de trabajo sostenido en condiciones extremas, fue declarado oficialmente extinguido el incendio forestal en la zona de Primera Cantera – Puerto Patriada. La confirmación llegó en el parte N° 43 emitido el 27 de marzo a las 21:30 por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), organismo dependiente de la Secretaría de Bosques y fuente oficial del operativo.





El siniestro, que se había iniciado el pasado 5 de enero, afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas, incluyendo matorrales, bosque implantado y bosque nativo. La causa del incendio aún permanece bajo investigación.





El proceso para llegar a su extinción fue largo y complejo. Tras 39 días de intensas tareas se logró controlar el fuego, en un contexto marcado por la sequía y condiciones meteorológicas adversas que favorecieron un comportamiento extremo y una rápida propagación. Luego, se extendió durante días una guardia de cenizas en un área de gran magnitud, hasta finalmente lograr su completa extinción.





Desde el organismo destacaron el compromiso y la labor del personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, brigadistas de distintos sistemas y Bomberos Voluntarios, quienes sostuvieron un trabajo exigente y continuo, especialmente durante las primeras semanas, cuando el escenario era más crítico.





Además, se valoró el acompañamiento de instituciones municipales, provinciales y nacionales que participaron del operativo desde el inicio, en un esfuerzo conjunto que permitió afrontar uno de los incendios más importantes de la temporada en la región.





El cierre de este incendio marca el final de un operativo que puso a prueba la capacidad de respuesta y coordinación en el territorio, dejando también en evidencia el impacto que generan las condiciones climáticas extremas sobre los ecosistemas de la Comarca Andina.