Comenzaron las tareas de restauración del bosque nativo en El Turbio tras los incendios





En el paraje El Turbio comenzaron las primeras acciones concretas para la recuperación del bosque nativo afectado por los incendios forestales. Este viernes se trasladaron 24 mil plantines de coihue mediante un operativo aéreo con dos helicópteros, en el marco de un programa de restauración impulsado por la Secretaría de Bosques del Chubut.

La iniciativa es coordinada por el Área de Restauración del organismo provincial, en conjunto con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en un trabajo articulado que busca acelerar la recomposición de las áreas dañadas.

Los plantines provienen del vivero de El Maitén y fueron inicialmente trasladados por brigadistas hasta la subcentral Las Golondrinas. Desde allí, mediante el despliegue aéreo, se avanza en su distribución hacia zonas de difícil acceso.

El destino puntual de esta primera etapa es el paraje Arroyo Jara, donde las tareas de reforestación contarán no solo con personal del SPMF, sino también con la participación de vecinos de El Turbio, en una muestra de trabajo conjunto para recuperar el entorno natural.

Estas acciones forman parte de un proceso más amplio de restauración ambiental que busca recomponer el ecosistema tras el impacto del fuego, en una de las zonas más afectadas de la Comarca Andina.