Allanaron el municipio de Cholila y secuestraron documentación del área de Hacienda





En el marco de una investigación judicial vinculada al manejo de fondos públicos, la Policía llevó adelante un allanamiento en el municipio de Cholila durante la jornada de ayer, procedimiento que derivó en el secuestro de documentación considerada clave para la causa.

Según se informó, el operativo se realizó por orden judicial y se centró específicamente en el área de Hacienda municipal. Aunque no trascendieron mayores precisiones sobre el expediente en curso, se confirmó que los elementos incautados están directamente relacionados con el movimiento de recursos económicos dentro de la administración local.

El procedimiento comenzó pasadas las 11 de la mañana y fue encabezado por personal de la Policía Montada de la provincia, en el marco de una investigación que sigue su curso bajo estricta reserva.

De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, la causa podría involucrar al intendente de la localidad, Silvio Boudergham, quien ya se encontraría bajo la órbita de otra investigación judicial con expedientes abiertos. En ese sentido, no se descarta que ambas causas puedan tener algún tipo de conexión, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales al respecto.

El allanamiento generó expectativa en la comunidad de Cholila, mientras la Justicia avanza con las actuaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en el manejo de los fondos públicos municipales.