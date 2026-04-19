Renovación para Seguir Creciendo Juntos presentó su lista completa de candidatos

Pasadas las 14 de este viernes 17, el apoderado de la lista, Nicolás Land, oficializó la lista correspondiente a “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” para la renovación de autoridades partidarias, cuya Presidencia está a cargo de Rodrigo Buteler, Marcos Castro en la Vicepresidencia y Natalia Almonacid como Secretaria General. La nómina completa incluye a la Mesa Ejecutiva, Asamblea General, Junta Electoral y las Juntas Municipales partidarias.

De esta manera, la actual conducción partidaria encabezada por Alberto Weretilneck, cumple con el compromiso asumido públicamente de renovar la totalidad de los cargos de la Mesa Ejecutiva. Ninguno de los integrantes de la conducción con mandato 2022/26 repite su gestión en la lista de “Renovación”.

La nómina está integrada por Intendentes, Concejales, y dirigentes jóvenes de todas las regiones de nuestra provincia.

La lista de “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Rodrigo Buteler (Cipolletti)

Vicepresidente: Marcos Castro (Viedma)

Secretario General: Natalia Almonacid (San Carlos de Bariloche)

Prosecretario General: Duilio Minieri (Río Colorado)

Tesorero: Agustín Ríos (Viedma)

Protesorero: Belén Bavastri (General Roca)

1° Vocal Titular: Marta Ignacio (Sierra Colorada)

2° Vocal Titular: Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero)

3° Vocal Titular: Daniela Cornejo (Pilcaniyeu)

4° Vocal Titular: Gladys Almuna (San Javier)

5° Vocal Titular: Daniel López (San Antonio Oeste)

6° Vocal Titular: Flavia Méndez (General Enrique Godoy)

7° Vocal Titular: Fabián Rudolph (El Bolsón)

8° Vocal Titular: Flavio Rugero Collino (Villa Regina)

Por otra parte, “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” presentó las listas de conducción para 33 Mesas Locales Partidarias con la totalidad de sus autoridades, transformándose en el primer partido en Río Negro en hacerlo. Cabe resaltar que ninguno de los actuales Presidentes de las Juntas Municipales repit