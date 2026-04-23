Amenazas en escuelas de El Bolsón: Educación activó protocolos, interviene la Justicia y refuerzan el trabajo del ETAP









La escalada de amenazas en establecimientos educativos de El Bolsón encendió las alarmas en toda la comunidad. Mensajes, pintadas y publicaciones en redes sociales generaron preocupación en familias, docentes y autoridades, que ya trabajan de manera coordinada para abordar la situación.

La directora general de Escuelas de Río Negro, Marcela Strahl, confirmó que el fenómeno “viene en escalada desde mediados de la semana pasada y hasta el día de hoy”, con la aparición de “carteles o mensajes con amenazas en las escuelas de nuestra provincia”, una situación de la cual “El Bolsón no escapa”.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Educación se activaron dispositivos específicos. “Hemos sido trabajando desde el primer día en volver a activar o activar dispositivos”, explicó Strahl, al tiempo que remarcó la importancia de la comunicación responsable: “También es instar a las familias, a la comunidad en general de que no difundamos estos mensajes, de que no los propaguemos porque muchas veces los adolescentes, jóvenes, e incluso las infancias también, los vuelven a difundir o a replicar a modo de broma y realmente es una situación muy grave. Deja de ser un chiste”.

En esa línea, la funcionaria subrayó que el abordaje también es pedagógico. “Desde el ámbito educativo como docentes, nuestra tarea es acompañar y concientizar en el uso de las redes sociales, en el uso de los dispositivos, de los riesgos y de lo que sucede, y trabajarlo con propuestas pedagógicas con estudiantes sostenidas en el tiempo”, indicó.

Uno de los ejes centrales es el trabajo del Equipo Técnico de Apoyo Pedagógico (ETAP), que ya se encuentra desplegado en los establecimientos. “Desde el primer aviso nos pusimos en alerta y lo primero fue también desde el Ministerio de Educación accionar la red de contención y acompañamiento”, sostuvo Strahl. En ese marco, detalló que “los equipos técnicos se están acompañando, están visitando las escuelas, están orientando a los equipos de gestión, también a los docentes, en cuanto a las definiciones y a los dispositivos a seguir”.

Además, explicó que se mantienen reuniones permanentes con equipos territoriales: “Estamos sosteniendo reuniones con equipos territoriales para ir coordinando acciones en relación a cómo continuar”.

El abordaje incluye también la articulación con las familias y medidas preventivas dentro de las instituciones. “También viene el trabajo de comunicación a la familia, comunicación formal a través de la vía institucional, pero también el acuerdo de determinar cómo se prevé este acompañamiento integral a la comunidad”, señaló. Y agregó que, en algunos casos, se evalúan medidas específicas: “En algunos casos, además, la Fiscalía o Seguridad ha determinado o acompañado en la definición de la presencia de detectores de metales”.

En paralelo, la Justicia avanza en la investigación de las amenazas. Strahl confirmó que cada caso está siendo analizado por las fiscalías correspondientes: “Cada una de las fiscalías que ha tomado intervención ante cada amenaza está realizando el proceso de investigación y, tal como lo decís, en algunos casos se ha determinado el origen de la amenaza, tras lo cual sí, obviamente, en ese proceso se determinan allanamientos o detección o resguardo de computadoras o celulares para determinar el origen”.

Si bien aclaró que estas acciones “escapan un poco del ámbito educativo”, remarcó que existe un seguimiento constante: “No somos ajenos. Por eso te decía que nosotros también estamos diariamente comunicados con los avances que está llevando cada una de las fiscalías en cada localidad”.

Finalmente, la directora hizo hincapié en el rol clave de las familias para prevenir estas situaciones: “Es importante que en este momento las familias puedan tomar conciencia también de que desde la escuela solamente va a ser imposible… tomar un minuto para charlar, para hablar de la importancia que tiene la acción de uno como ciudadano y esta cuestión de transgredir los límites y de determinadas acciones que después, obviamente, tienen sus consecuencias”.

Mientras continúan las investigaciones judiciales, desde Educación insisten en la necesidad de un trabajo conjunto entre escuela, familia y comunidad para frenar una problemática que dejó de ser una broma para convertirse en una preocupación real.