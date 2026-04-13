Asumieron cuatro nuevos directores en Hospitales

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, puso en funciones a las nuevas autoridades en los hospitales de Villa Regina, Ingeniero Huergo, Fernández Oro y Maquinchao. Lo hizo en el marco de la recorrida que realizó por diferentes localidades, la semana pasada.





Los nombramientos llegaron tras la seguidilla de renuncias en los cargos jerárquicos de varios nosocomios rionegrinos.





En Villa Regina, Pablo Suárez asumió la dirección en reemplazo de Pablo Esteban Romera. Por su parte, en Ingeniero Huergo, Daniel Fioretti tomó las riendas de la institución en lugar de Claudia Daniela Méndez.





La agenda alcanzó a Fernández Oro, donde Mabel Raviola asumió la dirección del hospital en reemplazo de Sauel De Souza. En tanto, en la Región Sur, el hospital de Maquinchao quedó bajo la conducción de María Belén Pérez, quien sucede en el cargo a María del Carmen Valenzuela.





«Nuestra mirada está puesta en una salud humana y profesional, centrada exclusivamente en el paciente y su familia. Por eso, los nuevos equipos directivos tienen el mandato de cumplir estrictamente con las líneas de cuidado priorizadas para este 2026, trabajando de forma cohesionada y evaluando resultados constantemente. Estamos transformando la gestión médico-administrativa mediante la informatización y nuevas herramientas tecnológicas para que el sistema sea más ágil y eficiente», subrayó Thalasselis.





El titular de la cartera sanitaria remarcó el compromiso que se espera de todo el personal: «Cada agente, sin importar su rol o posición, es una pieza clave y responsable del funcionamiento integral de nuestros hospitales. En el contexto actual, ser profesionales, profundamente humanos y eficientes en el uso de los recursos no es una alternativa; es nuestra obligación ética y profesional para con cada rionegrino que confía en el sistema público».