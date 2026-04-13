Río Negro suma becas y nuevos programas para acompañar a estudiantes

Además, se lanzó por primera vez Proyectar Futuro, un programa de orientación vocacional y ocupacional dirigido a estudiantes de los últimos años del secundario. La propuesta busca que las y los jóvenes puedan reconocer sus intereses, habilidades e inquietudes, y conocer las oportunidades educativas y laborales que ofrece Río Negro.





“El programa está destinado a estudiantes de los últimos años de educación secundaria, y consiste en orientación vocacional y ocupacional para construir futuro”, señaló la Ministra Patricia Campos.

El programa se desarrollará a través de 13 encuentros virtuales grupales y un encuentro final presencial, con acompañamiento de profesionales psicólogos y psicopedagogos. “Esto va a permitir a los estudiantes conocer sus intereses, sus habilidades, pero también las posibilidades educativas y laborales de la provincia”, agregó Campos.





Finalmente, se presentó el Programa de Formación en Desarrollo Energético y Productivo, orientado a preparar a estudiantes y docentes frente a la nueva etapa que atraviesa Río Negro. La iniciativa alcanzará a estudiantes de 6° año de 35 CET, alumnos de 49 ESRN con orientación en Ciencias Naturales y docentes de 124 instituciones, con contenidos vinculados a la industria minera, petrolera y formación específica.

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció nuevas herramientas para fortalecer la educación en Río Negro, con foco en acompañar a las y los estudiantes en su formación y prepararlos para el futuro. Se trata de la convocatoria 2026 de becas, un nuevo programa de orientación vocacional y una propuesta de formación vinculada al desarrollo productivo de la provincia.Los anuncios se realizaron en el marco de un encuentro de trabajo con la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, y la Secretaria de Educación, Silvia Arza, donde se repasaron las principales líneas de acción del área.Entre las medidas, se presentó la convocatoria 2026 de Becas Terciarias y Universitarias, destinadas a estudiantes de instituciones públicas y privadas. La inscripción estará abierta del 11 al 25 de mayo.De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo la educación con herramientas concretas, integrando formación y desarrollo para que más rionegrinos puedan proyectar su futuro en Río Negro, en el marco de un rumbo sostenido de crecimiento y planificación