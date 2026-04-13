Loteria de Río Negro, apostando a la gente.





Con una presencia cada vez más activa, Lotería de Río Negro reafirma su compromiso con la comunidad rionegrina a través de acciones concretas que trascienden el juego, convirtiéndolas en espacios de encuentro, acompañamiento, diversión e inclusión.

Durante las últimas semanas, el organismo destinado para obras de acción social incrementó su presencia en distintos eventos que reflejan valores fundamentales como la integración, la participación y el trabajo en conjunto con diversas organizaciones sociales.

El pasado 21 de marzo, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, Lotería acompañó la Carrera por la Inclusión, llevada a cabo en el Parque Ferreira de Viedma, en una jornada cargada de emoción, donde se unieron distintas familias, vecinos, deportistas e instituciones para visibilizar la importancia de construir una sociedad más empática e igualitaria.

El fin de semana largo de Semana Santa, el cielo del Balneario El Cóndor se llenó de colores y las playas se colmaron de juegos. Allí, el organismo dió el presente, al igual que miles de personas que se acercaron para compartir una celebración al aire libre donde el juego, la cultura y el disfrute compartido fueron protagonistas, junto a los inmensos y coloridos barriletes. Los espacios de interacción directa con el público, los juegos, la música y los regalos se sumaron a la jornada, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y Lotería de Río Negro.

Asimismo, en la ciudad de Viedma el viernes 10 de abril, se llevó adelante una actividad en conjunto con la Fundación FACILITAR, reafirmando el acompañamiento permanente a instituciones que trabajan día a día por la inclusión y el desarrollo social. En esta oportunidad, un grupo del organismo provincial se acercó hasta el establecimiento, con juegos y regalos para compartir una jornada a pura risas y diversión.

Lejos de limitarse a su función tradicional, Lotería de Río Negro consolida una política institucional basada en el compromiso, la construcción de comunidad y la responsabilidad social. Cada evento y cada acción reflejan un objetivo claro: acompañar a la gente, sus causas y ser parte activa del entramado social rionegrino. Así el vínculo con la comunidad se siente, se vive y se vuelve parte de la vida cotidiana.