El Gobierno Provincial puso en marcha el programa Río Negro Bilingüe

La iniciativa forma parte de una estrategia del Estado rionegrino para preparar a la comunidad ante una nueva etapa de desarrollo, vinculando educación, empleabilidad y crecimiento productivo.





Desde su lanzamiento, el programa fue presentado como una herramienta para capacitar a 10.000 rionegrinos y consolidar capital humano bilingüe frente a los grandes proyectos energéticos y al crecimiento de actividades como el turismo, la logística y los servicios.





Inicio del cursado y acceso a la plataforma

Durante el fin de semana, las personas que completaron su inscripción comenzaron a recibir en el correo electrónico registrado una carta de bienvenida con los datos de acceso a la plataforma y las indicaciones para iniciar el cursado.





Allí también se les informa que, al ingresar, deberán realizar un examen de ubicación para determinar su nivel de inicio dentro del programa. La modalidad será virtual, autogestionada y con acompañamiento de tutores, con una dedicación sugerida de entre 3 y 5 horas semanales.





Formación online, acompañamiento y certificación

Río Negro Bilingüe se desarrollará a través de una plataforma online de enseñanza de inglés, con una modalidad 100% digital y autoasistida, complementada con talleres presenciales optativos de conversación en distintas localidades.





La supervisión estará a cargo de un equipo de 10 profesores de inglés especialmente capacitados para cumplir tal rol. Esa convocatoria de profesores se hizo a través de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue.





La propuesta contempla 10 niveles de aprendizaje alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y seguimiento pedagógico a cargo de un equipo de docentes especialmente convocados para acompañar las trayectorias formativas.





Prioridad para sectores estratégicos

Esta política pública está dirigida a toda la ciudadanía, con prioridad para trabajadores de sectores estratégicos como energía, turismo, logística, comercio y servicios, además de personal del ámbito público, emprendedores, estudiantes y adultos que buscan mejorar sus oportunidades laborales y educativas.





De esta manera, el programa articula formación con desarrollo provincial y genera herramientas concretas para que más rionegrinos y rionegrinas puedan acceder a nuevas oportunidades en un contexto de transformación productiva.





Alcance territorial en esta primera etapa

En esta primera etapa, la implementación alcanza a los departamentos de San Antonio, Valcheta y Adolfo Alsina, además de la Zona Andina, incluyendo localidades como San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande, Viedma, San Javier, Guardia Mitre, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón.





En las próximas semanas, la inscripción se extenderá al resto de la provincia, ampliando el acceso a esta política pública de formación.





Una política pública con alta demanda

En los meses previos al inicio, Río Negro Bilingüe registró un fuerte interés en toda la provincia, lo que confirmó la demanda social por una propuesta gratuita de formación vinculada al futuro productivo de Río Negro.





La puesta en marcha del programa no representa solo el inicio de un curso, sino una inversión concreta del Estado en capacitación estratégica para que más rionegrinos y rionegrinas estén en mejores condiciones de acceder a los empleos y oportunidades que genera el crecimiento provincial.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha hoy el programa Río Negro Bilingüe, una política pública anunciada por el Gobernador Alberto Weretilneck que comienza con más de 6.170 licencias activas para fortalecer la formación en inglés en la provincia.