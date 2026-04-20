Comenzó el taller de cultivo de ornamentales en la localidad de El Hoyo

Con la presencia de 20 asistentes, se realizó el primer encuentro de formación laboral de cultivo de ornamentales con fines productivos comerciales.





El curso inició en el Salón de Turismo y está pensado para iniciar y mejorar proyectos de cultivo de plantaciones de este tipo y así generar una salida laboral.





La temática de este encuentro fue de bulbos y rizomas, el siguiente será de lavandas y rosas y están previstos cuatro más, completando 3 meses de capacitación.









Para anotarse es con cupo limitado y sede a confirmar en los siguientes números del Área de Producción de la municipalidad de El Hoyo, en el horario de 7:30 a 13:30 hs:

- 02944471710 (fijo)

- +54 9 294 413-4575 (whatsapp)





El taller es dictado por la Ing. Agrónoma Lisset Valdez y fomentado por la Secretaría de Trabajo del Chubut.