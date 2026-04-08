Convocan a la primera reunión para organizar la Marcha del Orgullo 2026 en Chubut

La Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+ Chubut lanzó la convocatoria a su primer encuentro del año, con el objetivo de comenzar a delinear lo que será una nueva edición de la movilización en la provincia.

La reunión se realizará el sábado 11 de abril a las 16:00 horas en Domecq García Norte 310, en la ciudad de Puerto Madryn, y estará abierta a toda la comunidad.

Según se informó, el encuentro busca “dar inicio al trabajo colectivo de cara a una nueva edición de la Marcha Provincial del Orgullo”, generando un espacio de participación, intercambio y construcción conjunta.

Convocatoria amplia y abierta

La invitación está dirigida a colectivas feministas y transfeministas, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, espacios estudiantiles, organismos de derechos humanos y organizaciones de las disidencias sexo-genéricas, así como también a todas las personas interesadas en sumarse a la organización.

Durante esta primera reunión se intentará consensuar una agenda de actividades orientadas a la sensibilización y concientización sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+, con la mirada puesta en impulsar acciones en distintas localidades de Chubut.

Desde la organización remarcaron que “la participación amplia es fundamental para construir una marcha representativa”, al tiempo que destacaron la importancia de fortalecer las luchas por la igualdad, la visibilidad y el respeto de los derechos.

Un espacio colectivo en crecimiento

La Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+ Chubut se define como un espacio colectivo, plural y participativo que impulsa la organización de la marcha desde 2019.

Entre sus objetivos principales se encuentran la visibilización de las diversidades, la defensa de los derechos humanos y el trabajo articulado entre organizaciones, activistas y la comunidad.

Además, el espacio promueve la participación abierta y el desarrollo de acciones de incidencia política, comunicación y articulación institucional, consolidándose como un actor clave en la promoción de derechos y el fortalecimiento del movimiento LGBTIQ+ en la provincia.





Quienes deseen más información o sumarse a la organización pueden comunicarse a través de Instagram: @marchadelorgullochubut o al correo electrónico marchadelorgullochubut@gmail.com