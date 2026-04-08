El Hoyo realiza el primer curso de manipulación de alimentos de 2026

A fin brindar una oportunidad local para la solicitud y renovación de carnets de manipulación de alimentos, y con el fin de capacitar en la correcta utilización de los alimentos generando mayor higiene y seguridad, inicia el ciclo de cursos 2026, dictados por el Departamento Zonal de Salud Ambiental UGD Zona Noroeste.

Los concurrentes recibirán su carnet de manipulador/a nacional con validez por 3 años, lo que les permite trabajar en sus emprendimientos gastronómicos o ser contratados lo que genera mayores oportunidades y herramientas laborales.





Las fechas de dictado son el MARTES 28/4 de 08:30 a 12:30 y MIÉRCOLES 29/04 de 08:30 a 13:30.





Se realizará en el Camping Municipal de El Hoyo con un Cupo LIMITADO de 50 personas.





El valor del carnet es $9250. Con certificación nacional.





Los requisitos para quedar inscripto son:

- Cargar FOTO del DNI frente y dorso + CELULAR de la persona y el MAIL.

- Una vez inscripto, se le enviará el comprobante que deberá abonar en Rentas de la municipalidad de El Hoyo.

- Inscribite por Whatsapp al 2944 346187

- Tenés tiempo hasta el 24/4.





Es muy importante enviar correo electrónico. Si necesitás renovar el carnet, podés presentarte sólo a rendir el exámen.El valor es el mismo para todos.