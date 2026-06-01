Investigan una denuncia de violencia de género contra un efectivo policial de El Bolsón



El jefe de la Zona de Seguridad de la Policía de Río Negro, comisario inspector Walter Ñancucheo, confirmó que se encuentra en marcha una investigación judicial y administrativa a raíz de una denuncia radicada por una integrante de la fuerza policial de El Bolsón, en el marco de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El jefe de la Zona de Seguridad de la Policía de Río Negro, comisario inspector Walter Ñancucheo, confirmó que se encuentra en marcha una investigación judicial y administrativa a raíz de una denuncia radicada por una integrante de la fuerza policial de El Bolsón, en el marco de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.





La situación tomó estado público luego de diversas publicaciones realizadas en redes sociales que hacían referencia a un presunto conflicto interno dentro de la Comisaría 12° de El Bolsón. Consultado sobre el tema, Ñancucheo confirmó que existe una denuncia formal presentada por una mujer policía y que la Justicia intervino de manera inmediata.





"Tenemos que mencionar que en la Comisaría 12 de El Bolsón una mujer policía, integrante de la fuerza policial, radicó una denuncia en el marco de la Ley 26.485. En ese contexto toma intervención la Justicia local", explicó el jefe policial.





Según detalló, una vez recepcionada la denuncia, el Poder Judicial dispuso medidas cautelares destinadas a garantizar la protección de la denunciante mientras avanza la investigación. Paralelamente, la Jefatura de Policía ordenó la apertura de actuaciones internas para analizar lo ocurrido y activar los protocolos institucionales correspondientes.





"Nosotros, inmediatamente en la Jefatura de Zona, iniciamos por disposición de la Jefatura de Policía una actuación interna que significa activar los mecanismos para darle protección en condiciones a la persona denunciante", sostuvo Ñancucheo.





De esta manera, la situación es abordada en dos ámbitos simultáneos: por un lado, la investigación judicial que lleva adelante la Justicia de Río Negro y, por otro, el procedimiento administrativo interno dispuesto por la fuerza policial para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de los protocolos vigentes.





Durante la misma entrevista, el jefe policial también hizo referencia a otro procedimiento desarrollado en las últimas horas en la región. En este caso, informó que durante la madrugada se llevó adelante una intervención en cercanías de Pilcaniyeu, donde personal policial procedió al secuestro de aproximadamente 150 kilogramos de carne, aunque al momento de la consulta no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del operativo.





La investigación vinculada a la denuncia radicada en El Bolsón continúa en curso bajo la órbita de la Justicia local, mientras desde la Policía de Río Negro aseguraron que se encuentran activos los mecanismos institucionales previstos para el acompañamiento y resguardo de la persona denunciante.