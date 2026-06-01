Decomisan más de 130 kilos de carne vacuna transportada sin las condiciones sanitarias exigidas



Personal policial de la localidad de Ñorquinco decomisó más de 130 kilogramos de carne vacuna que era transportada sin cumplir con las condiciones de seguridad e higiene establecidas por la normativa vigente para el traslado de sustancias alimenticias. Personal policial de la localidad de Ñorquinco decomisó más de 130 kilogramos de carne vacuna que era transportada sin cumplir con las condiciones de seguridad e higiene establecidas por la normativa vigente para el traslado de sustancias alimenticias.





El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:50 horas, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas sobre la Ruta Nacional 23, en el sector de acceso a Ñorquinco, a unos siete kilómetros de la localidad. Durante las tareas de control y prevención, los uniformados identificaron una camioneta Ford Ranger de color negro proveniente de San Carlos de Bariloche.





Al efectuar una inspección visual sobre la caja de carga del vehículo, los efectivos observaron varias bolsas de consorcio de color verde. Ante esta situación, consultaron al conductor sobre el contenido transportado, quien manifestó que se trataba de carne vacuna despostada.





Tras constatar la situación, se verificó que la carga consistía en aproximadamente 130 kilogramos de carne bovina que era trasladada sin reunir las condiciones sanitarias y de seguridad requeridas para este tipo de productos alimenticios. Debido a esta irregularidad, tanto el vehículo como su conductor fueron trasladados a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.





En presencia de dos testigos hábiles, se procedió al decomiso de la totalidad de la carne transportada, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 2534, normativa que regula las condiciones de higiene y seguridad para el transporte y comercialización de productos alimenticios en la provincia.





Las autoridades recordaron la importancia de respetar las medidas sanitarias vigentes para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y evitar riesgos para la salud pública.