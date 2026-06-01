La nueva Escuela Laboral 6 transformará la inclusión en Bariloche

En Río Negro está en marcha la obra del edificio de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 6 de San Carlos de Bariloche, un proyecto financiado íntegramente por la Provincia que fortalecerá la educación especial, la inclusión y la formación para el empleo, consolidando un espacio de referencia para jóvenes y adultos de la comunidad.El nuevo edificio contará con talleres de formación laboral, aulas adaptadas y accesibles, comedor, cocina y espacios preparados para acompañar el aprendizaje, el desarrollo personal y la capacitación en distintos oficios, garantizando mejores condiciones para todas las personas.El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió la obra junto al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y expresó que “estamos muy contentos de poder acompañar a esta institución tan querida y valorada por todo Bariloche” y proyectó para septiembre y octubre la mudanza definitiva de la escuela a su nuevo edificio “para que sus más de 90 alumnos, personal docente y de servicio tengan el mejor lugar para llevar adelante toda su formación".

La obra, muy esperada por la comunidad educativa, había quedado paralizada tras el corte del financiamiento nacional. Ante esa situación, el Gobierno de Río Negro asumió el compromiso de retomarla con fondos propios, garantizando la continuidad de los trabajos previstos originalmente.

De esta manera, la Escuela contará próximamente con espacios modernos, funcionales y adaptados a las necesidades actuales, haciendo realidad el anhelo histórico de la comunidad educativa de tener un edificio propio y en condiciones. Así, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo una educación más inclusiva, con mayores oportunidades y vinculada al desarrollo y al futuro de la provincia