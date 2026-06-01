Río Negro potencia a El Bolsón y El Manso con obras turísticas

La iniciativa busca acompañar el crecimiento turístico de la región andina, donde miles de visitantes llegan cada año y el turismo se consolida como uno de los principales motores económicos de las familias de la zona.







El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió la obra junto al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y destacó la importancia del proyecto: “Este es uno de los puntos más hermosos que tiene nuestra provincia, y estamos construyendo un espacio pensado especialmente para nuestros artesanos y productores, para que puedan mostrar y vender todo lo que identifica a esta región ante los turistas que transitan permanentemente por este lugar”.

De esta manera, la Provincia construye un espacio cómodo y acondicionado para que los emprendedores regionales comercialicen artesanías, alimentos frescos y productos con valor agregado. Asimismo, esta obra permitirá mejorar la oferta de servicios e infraestructura para los miles de turistas que visitan atractivos cercanos.







A través de estas inversiones, la Provincia continúa fortaleciendo su infraestructura turística y productiva, acompañando el desarrollo de las comunidades generando más oportunidades para todo el sector.

El Gobierno de Río Negro está construyendo el Punto Ferial de Río Villegas, una obra estratégica para fortalecer el corredor turístico Río Manso, potenciar la economía regional y generar nuevas oportunidades para productores y artesanos locales, que contarán con un espacio formal y permanente para comercializar sus productos.