BANCO PATAGONIA abrió la inscripción para su programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro 2026







El certamen es impulsado por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga y diversas instituciones de la provincia. El objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor de Río Negro y premiar con capital semilla los emprendimientos más destacados y aquellos que demuestren un compromiso significativo con la equidad de género El certamen es impulsado por Banco Patagonia junto a Fundación Nobleza Obliga y diversas instituciones de la provincia. El objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor de Río Negro y premiar con capital semilla los emprendimientos más destacados y aquellos que demuestren un compromiso significativo con la equidad de género





Esta onceava edición de Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro busca capacitar, acompañar, mentorear y premiar a personas emprendedoras con ideas innovadoras que impacten positivamente en sus comunidades, a través de sus negocios de triple impacto.





Las y los interesados podrán postularse de forma gratuita en www.emprendedoresrionegro.com hasta el 30 de junio inclusive.





Para completar la participación, se deberá acceder a capacitaciones online que permitirá fortalecer cada uno de los proyectos. Temáticas como Inteligencia Artificial, Networking Colaborativo, Finanzas, Herramientas de Negociación, Marketing, Redes Sociales, Inteligencia Emocional, serán claves en el armado de cada estrategia. Una vez completada la instancia de formación, serán seleccionados los 30 mejores que participarán de semifinales presenciales por Nodo -Región Cordillera y Región Viedma- y además participarán en un catálogo interactivo, donde se darán a conocer a la comunidad sus emprendimientos, la historia que hay detrás de cada proyecto y cómo cada uno incluye aspectos económicos, sociales y ambientales en su desarrollo.





Posteriormente, un jurado de expertos -integrados por los organizadores, instituciones del tercer sector, organismos municipales y provinciales - seleccionará a los y las 8 finalistas que tendrán la oportunidad de mostrar sus aprendizajes obtenidos en la etapa previa y exponer sus emprendimientos en una final provincial presencial que se llevará a cabo durante el mes de octubre. En este encuentro, se conocerán los tres ganadores, quienes se repartirán un capital semilla de $5.500.000 en premios. Además, se otorgará una Mención Especial a aquel emprendimiento que ponga especial foco en la perspectiva de género, recibiendo un capital semilla de $600.000.





Todos los que participen tendrán la posibilidad de acceder a un beneficio especial en Banco Patagonia.





“Invitamos a todas las personas con una idea o un emprendimiento en marcha a sumarse a esta iniciativa. Nuestro objetivo es brindarles herramientas concretas para crecer: a lo largo de las ediciones hemos potenciado a más de 4.000 emprendedores y emprendedoras, y queremos seguir acompañando la consolidación de nuevos negocios y desarrollos.” remarcó Heather Feehan, Jefa de Clima Organizacional y Responsabilidad Social Empresaria de Banco Patagonia.





El Programa cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, municipios, Cámaras de Comercio locales y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros.





Acerca de Banco Patagonia

Banco Patagonia es una entidad financiera cuyo propósito es acompañar el desarrollo de las personas. Desde su estrategia de sustentabilidad, Banco Patagonia se compromete a promover el desarrollo y la promoción social, impulsar las finanzas sostenibles y la inclusión financiera, reducir los impactos ambientales y el cambio climático y tener como eje la perspectiva de diversidad e inclusión para seguir transformándose en una organización que propicie soluciones más adecuadas frente a la comunidad interna y externa. La articulación y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y el sector público son aspectos claves del enfoque de la inversión social del Banco, regidos por la transparencia y la rendición de cuentas.





Acerca de Fundación Nobleza Obliga

Nobleza Obliga es una organización de innovación social que ayuda a ONG, empresas y emprendedores sociales a potenciar sus recursos y aumentar el impacto de sus acciones a través de soluciones innovadoras, tecnológicas y sustentables. Brindamos herramientas y oportunidades con la misión de que todos los proyectos solidarios se hagan realidad. Para ello, creó la primera plataforma de Financiamiento Colectivo para proyectos solidarios en Argentina. Trabaja, además, en propuestas innovadoras para aumentar el impacto social de las empresas, creando soluciones tecnológicas para potenciar sus acciones de Sustentabilidad.



