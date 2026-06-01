ANPRALE: comenzará la obra del Portal Confluencia

Noticias Del Bolson junio 01, 2026

El Gobierno de Río Negro comenzará con las tareas de construcción del nuevo Portal de Acceso “Confluencia” en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), una obra estratégica para el ordenamiento y fortalecimiento operativo del área protegida.
La intervención forma parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno de Río Negro para fortalecer el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido. Mejorará el control, monitoreo y recepción de visitantes, consolidando la presencia del Estado en el territorio.

El nuevo Portal Confluencia permitirá optimizar las tareas de control, monitoreo y recepción de visitantes, además de fortalecer las acciones de conservación y fiscalización ambiental en uno de los sectores de mayor circulación dentro del ANPRALE.

La obra busca además mejorar las condiciones operativas para el trabajo de los equipos técnicos y de conservación, brindando infraestructura adecuada para el desarrollo de tareas de prevención, asistencia y control territorial.
Estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de las áreas naturales protegidas, orientada a garantizar una gestión más eficiente, segura y ordenada del uso público.

Asimismo, se solicita a residentes, visitantes y usuarios circular con extrema precaución en el sector de Confluencia debido al movimiento de maquinaria, materiales y personal técnico afectado a la obra. También se recuerda la importancia de respetar las indicaciones del personal de obra y de los agentes de conservación presentes en el lugar.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se lamenta los inconvenientes temporales que estas tareas pudieran ocasionar en la transitabilidad y dinámica habitual de la zona, agradeciendo la colaboración y comprensión de la comunidad.

La construcción del Portal Confluencia representa un nuevo avance dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido, consolidando infraestructura estratégica para el resguardo del patrimonio natural y el desarrollo sustentable de la Región Andina.










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