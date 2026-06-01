ANPRALE: comenzará la obra del Portal Confluencia

La intervención forma parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno de Río Negro para fortalecer el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido. Mejorará el control, monitoreo y recepción de visitantes, consolidando la presencia del Estado en el territorio.





El nuevo Portal Confluencia permitirá optimizar las tareas de control, monitoreo y recepción de visitantes, además de fortalecer las acciones de conservación y fiscalización ambiental en uno de los sectores de mayor circulación dentro del ANPRALE.





La obra busca además mejorar las condiciones operativas para el trabajo de los equipos técnicos y de conservación, brindando infraestructura adecuada para el desarrollo de tareas de prevención, asistencia y control territorial.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de las áreas naturales protegidas, orientada a garantizar una gestión más eficiente, segura y ordenada del uso público.





Asimismo, se solicita a residentes, visitantes y usuarios circular con extrema precaución en el sector de Confluencia debido al movimiento de maquinaria, materiales y personal técnico afectado a la obra. También se recuerda la importancia de respetar las indicaciones del personal de obra y de los agentes de conservación presentes en el lugar.





Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se lamenta los inconvenientes temporales que estas tareas pudieran ocasionar en la transitabilidad y dinámica habitual de la zona, agradeciendo la colaboración y comprensión de la comunidad.





La construcción del Portal Confluencia representa un nuevo avance dentro del proceso de recuperación y fortalecimiento del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido, consolidando infraestructura estratégica para el resguardo del patrimonio natural y el desarrollo sustentable de la Región Andina.

El Gobierno de Río Negro comenzará con las tareas de construcción del nuevo Portal de Acceso “Confluencia” en el Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), una obra estratégica para el ordenamiento y fortalecimiento operativo del área protegida.