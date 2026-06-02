Murano: “No hay un cierre alarmante de comercios en El Bolsón y la actividad se mantiene estable”



El secretario de Comercio de El Bolsón, Nicolás Murano, analizó la situación que atraviesa el sector comercial de la localidad en un contexto marcado por la caída del consumo a nivel nacional y aseguró que, si bien los comerciantes enfrentan dificultades, no se registra un cierre masivo de negocios ni una disminución significativa en la cantidad de establecimientos habilitados. El secretario de Comercio de El Bolsón, Nicolás Murano, analizó la situación que atraviesa el sector comercial de la localidad en un contexto marcado por la caída del consumo a nivel nacional y aseguró que, si bien los comerciantes enfrentan dificultades, no se registra un cierre masivo de negocios ni una disminución significativa en la cantidad de establecimientos habilitados.





Murano reconoció que la realidad económica de El Bolsón no es ajena a la que atraviesa el resto del país, donde la retracción del consumo impacta directamente sobre la actividad comercial. Sin embargo, destacó que desde el municipio se han implementado medidas para acompañar al sector y aliviar parte de la carga económica que enfrentan los comerciantes.





En ese sentido, resaltó la decisión del intendente Bruno Pogliano de mantener sin aumentos las tasas comerciales durante aproximadamente ocho meses, una medida que consideró fundamental para brindar previsibilidad y respaldo a quienes sostienen sus emprendimientos y las fuentes laborales que generan.





“La realidad que vivimos en El Bolsón no es ajena a la realidad del país en general. Tenemos una caída del consumo bastante importante, pero está bueno destacar la decisión del intendente de no aumentar las tasas comerciales durante aproximadamente ocho meses. Esto representa un alivio importante para los comerciantes, que son quienes hacen malabares para sostener los negocios y las fuentes de trabajo”, señaló el funcionario.





Consultado sobre la cantidad de comercios que cerraron sus puertas y aquellos que iniciaron actividades durante el último año, Murano indicó que los números muestran una situación equilibrada y sin variaciones significativas.





“No hay un cierre alarmante de comercios. Entendemos que mayo es un mes muy complejo, como lo fue siempre, pero en el balance interanual la balanza se mantiene bastante estable. No hay una diferencia ni positiva ni negativa”, explicó.





De esta manera, desde la Secretaría de Comercio sostienen que, a pesar del contexto económico desafiante y la caída del consumo, el sector comercial de El Bolsón mantiene una relativa estabilidad, con niveles de apertura y cierre de negocios que se compensan entre sí y sin señales de una crisis que genere un impacto extraordinario en la actividad local.