El Gobierno del Chubut y Coopetel firmaron un convenio para garantizar el acceso al gas en comunas rurales



El Gobierno de la Provincia del Chubut y Coopetel del firmaron un convenio marco para desarrollar proyectos de almacenamiento, vaporización y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red en comunas rurales que no cuentan con acceso al gas natural. La iniciativa, que se apoya en la experiencia de más de 20 años de la cooperativa en la provisión de GLP en la Patagonia, permitirá impulsar nuevas obras e inversiones destinadas a ampliar el acceso a un servicio energético seguro, eficiente y sostenible en distintos puntos del interior provincial. El Gobierno de la Provincia del Chubut y Coopetel del firmaron un convenio marco para desarrollar proyectos de almacenamiento, vaporización y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red en comunas rurales que no cuentan con acceso al gas natural. La iniciativa, que se apoya en la experiencia de más de 20 años de la cooperativa en la provisión de GLP en la Patagonia, permitirá impulsar nuevas obras e inversiones destinadas a ampliar el acceso a un servicio energético seguro, eficiente y sostenible en distintos puntos del interior provincial.





“A partir de nuestra trayectoria y experiencia en la provisión de gas por redes, agradecemos la confianza que nos brinda la Provincia del Chubut para acompañar este desafío. Sabemos que muchas de estas comunidades esperaron durante años una solución energética que les permita acceder a un servicio tan esencial como el gas. Desde Coopetel ponemos toda nuestra capacidad técnica al servicio de este objetivo, porque sabemos que acercar este servicio es también mejorar la calidad de vida de las familias de comunas rurales”, expresó Marcelo Contardi, presidente de Coopetel.









El gobernador Ignacio Torres destacó que “a partir de ahora, los vecinos de Cushamen y de muchas otras localidades van a dejar de sentirse relegados y van a contar con las mismas oportunidades”, y destacó que “es mucho el esfuerzo que se está haciendo, pero lo estamos haciendo entre todos los contribuyentes de la provincia”.

Por su parte, el jefe comunal de Cushamen, Omar González, resaltó que “sentimos una enorme alegría” y que “hoy estamos dando un paso concreto para contar con un servicio tan esperado por nuestra comunidad”. Asimismo, aseguró que “esta va a ser una solución definitiva para nuestro pueblo”.





El acuerdo fue rubricado en Cushamen por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola; y las autoridades comunales de Ricardo Rojas, Juan Bautista Hassanie; de Aldea Beleiro, Patricia Tapia; de Lago Blanco, Micaela Bilbao; de Facundo, Vilma Pinilla; de Paso del Sapo, Estefanía Castillo; y de Cushamen, Omar González.





A partir de este convenio se establece un marco de cooperación institucional, técnica y operativa para el desarrollo de infraestructura energética en pequeñas localidades de la provincia, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, continuidad y sustentabilidad en el abastecimiento.





Las acciones previstas alcanzarán inicialmente a las comunas rurales de Cushamen, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas, Lago Blanco, Paso del Sapo y Facundo, donde podrán desarrollarse sistemas de almacenamiento, vaporización y distribución de GLP por red para abastecer a hogares, instituciones y espacios comunitarios.