Más de 1.300 familias reciben asistencia con leña y garrafas a través del Plan Calor y Energía para tu Hogar



La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, comenzó con la distribución de los beneficios correspondientes a los programas Energía para tu Hogar y Plan Calor, destinados a acompañar a las familias durante la temporada invernal. La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, comenzó con la distribución de los beneficios correspondientes a los programas Energía para tu Hogar y Plan Calor, destinados a acompañar a las familias durante la temporada invernal.





La secretaria de Desarrollo Social, Norma Quisle, confirmó que desde el 1 de junio se puso en marcha el operativo de entrega de garrafas correspondiente al programa Energía para tu Hogar, mientras que de manera paralela también comenzó la distribución de leña en el marco del Plan Calor Municipal.





Según explicó la funcionaria, durante estos primeros días se está trabajando en la zona sur de la localidad, sector que fue dividido en dos áreas operativas para optimizar la logística de entrega. Los recorridoabarcan los barrios Tres Arroyos, 21 de Septiembre, San Francisco, Industrial, Valle Nuevo, entre otros sectores.





Quisle destacó que la demanda de asistencia continúa creciendo y que actualmente existen alrededor de 1.300 familias registradas dentro de las situaciones consideradas más urgentes y emergentes. Asimismo, aclaró que el padrón total de inscriptos es aún más amplio, reflejando el incremento de las necesidades sociales en la comunidad.





En relación con el Plan Calor, la secretaria recordó que se trata de un programa financiado exclusivamente por el municipio y que el reparto de leña comenzó también durante los primeros días de junio, iniciando por el barrio Esperanza.





“Estimamos que en aproximadamente un mes vamos a completar el primer recorrido”, señaló Quisle, quien además destacó el importante trabajo que realizan los equipos municipales para llegar a cada familia beneficiaria.





La funcionaria explicó que la distribución de leña representa una tarea más compleja que la entrega de garrafas debido al volumen del material y a las dificultades logísticas que implica el traslado y la descarga en cada domicilio.





Consultas

Desde Desarrollo Social recordaron que los vecinos que deseen consultar si se encuentran incluidos en los listados de beneficiarios de los programas Energía para tu Hogar o Plan Calor pueden comunicarse telefónicamente al 2944-111922.





Con la llegada de las bajas temperaturas, ambos programas constituyen una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la calefacción y a la energía en cientos de hogares de El Bolsón.