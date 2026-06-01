Dos heridos en un accidente en pleno centro de El Bolsón y un peatón fue mordido por un perro mientras era asistido

Una tarde cargada de trabajo tuvieron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, cuando una intervención por un accidente de tránsito en pleno centro de la localidad derivó además en una segunda emergencia relacionada con la problemática de los perros sueltos en la vía pública.





Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, alrededor de las 18 horas se recibió un llamado alertando sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida San Martín y Hube, una de las esquinas más transitadas de la ciudad.





Al arribar al lugar, los equipos de emergencia se encontraron con una motocicleta y un peatón involucrados en el hecho. Como consecuencia del impacto, ambas personas debieron ser trasladadas al hospital local para recibir atención médica.





De acuerdo con los primeros indicios observados en el lugar, el peatón, una persona mayor, habría sufrido una posible fractura de cadera, aunque el diagnóstico definitivo deberá ser confirmado por los profesionales de salud. Asimismo, una de las ocupantes de la motocicleta también fue derivada al nosocomio para una evaluación médica.





Navarro explicó que aún resta determinar con precisión cómo se produjo el accidente. En ese sentido, destacó que la intersección cuenta con semáforos y además posee cámaras de vigilancia que podrían aportar información clave para esclarecer la mecánica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.





Sin embargo, mientras el personal de Bomberos trabajaba en la asistencia de los heridos, se produjo una situación inesperada que volvió a poner en agenda una problemática denunciada en numerosas ocasiones por vecinos de la localidad.





Según relató el jefe de Bomberos, un peatón que circulaba por la zona fue mordido por un perro y también debió ser asistido por el personal de emergencia antes de ser trasladado al hospital.





“Un peatón que circulaba por el lugar fue mordido por un can. También fue atendido por nuestro personal y de ahí fue trasladado al hospital”, señaló Navarro.





El episodio ocurrió en el mismo sector céntrico donde habitualmente se observa la presencia de perros sueltos, una situación que genera preocupación entre peatones, ciclistas y motociclistas debido a los riesgos que implica para la seguridad vial.





Consultado sobre el animal involucrado, Navarro explicó que no pudieron determinar si se trataba de un perro con dueño o de un animal en situación de calle, ya que la situación se desarrolló con rapidez y la prioridad estuvo puesta en la asistencia de la persona lesionada.





“No sabríamos decir si era un perro de la calle o tenía dueño. Fue una circunstancia rápida y no nos dio tiempo a corroborar si tenía collar o algún elemento identificatorio”, indicó.





El jefe de Bomberos agregó que existe un protocolo sanitario para este tipo de casos, que contempla el seguimiento del animal una vez que la persona afectada recibe atención médica, aunque aclaró que desconoce qué organismo tiene la responsabilidad directa sobre los perros que permanecen en la vía pública.





La situación volvió a exponer una problemática recurrente en El Bolsón: la presencia de perros sueltos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el casco céntrico, donde vecinos y conductores han advertido en reiteradas oportunidades sobre ataques, persecuciones y riesgos para quienes circulan a pie, en bicicleta o en motocicleta.





Navarro destacó finalmente el amplio rol que cumplen los Bomberos Voluntarios, quienes además de intervenir en incendios y accidentes de tránsito, brindan asistencia en múltiples situaciones de emergencia que afectan a la comunidad. “Los bomberos hacemos de todo. Desde accidentes e incendios hasta rescates de animales y cualquier circunstancia en la que podamos colaborar con la población”, concluyó.