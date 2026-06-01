El Hoyo fue sede del último zonal de los Juegos Comunales



La etapa cordillerana de los Juegos Comunales, zonal IV, se llevó a cabo en El Hoyo, con pruebas de atletismo en la pista municipal y el torneo de tenis de mesa, en las instalaciones de la Escuela 734. La etapa cordillerana de los Juegos Comunales, zonal IV, se llevó a cabo en El Hoyo, con pruebas de atletismo en la pista municipal y el torneo de tenis de mesa, en las instalaciones de la Escuela 734.





El evento, caracterizado por el deporte, encuentro e integración entre localidades, contó con la participación de más de 250 niñas y niños de entre 8 y 14 años, representando a El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y Trevelin.





A las pruebas de atletismo y tenis de mesa, les siguieron las de futsal femenino y masculino, en la localidad de El Maitén, con la participación de atletas de El Hoyo.

Con el cierre de este zonal, finalizó la primera etapa de los Juegos Comunales 2026, que tras el receso invernal, tendrá su continuidad con otras siete fechas para determinar a los clasificados a la instancia provincial.