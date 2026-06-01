Tala ilegal de arrayanes: un vecino de Villa La Angostura deberá pagar una multa de $66 millones





El Tribunal Municipal de Faltas atribuyó una multa de $66.950.000 a los titulares del inmueble tras comprobar la tala de especies protegidas y diversas infracciones ambientales y urbanísticas. Según Diario Andino, el caso fue alertado luego que se detectara la eliminación de varios ejemplares de arrayán, lo cual está prohibido por la normativa vigente.





Durante las inspecciones realizadas en el predio, las autoridades verificaron la remoción de 15 ejemplares de arrayán y cuatro jóvenes de coihue. Además, detectaron daños en otros árboles que permanecían en el lugar, cuyas raíces quedaron expuestas como consecuencia de los movimientos de suelo efectuados.





Según los informes técnicos incorporados al expediente, las intervenciones provocaron un impacto catalogado como "Daño Ambiental Puntual 3 Permanente", una clasificación utilizada para medir la magnitud de las afectaciones sobre el ambiente.





Sanción millonaria

Luego de evaluar la documentación reunida durante la investigación, el Tribunal Municipal de Faltas determinó la responsabilidad solidaria de los propietarios del terreno por diversas infracciones.



Entre ellas se incluyen la extracción de especies protegidas, el daño ambiental generado, la realización de movimientos de suelo sin autorización previa, el incumplimiento de requerimientos administrativos y distintas irregularidades vinculadas a aspectos urbanísticos y constructivos.

Obligaciones para recomponer el entorno

Además de la sanción económica, la resolución establece una serie de acciones destinadas a reparar los perjuicios ocasionados al ecosistema.





Entre las medidas ordenadas figuran la ejecución de las tareas de remediación que disponga la Dirección de Ambiente, la habilitación del acceso a los equipos técnicos municipales encargados de supervisar y mitigar los efectos del daño, y la regularización de la documentación urbanística y de obra correspondiente.





También deberán adquirir y plantar 20 ejemplares de especies nativas en los sitios y condiciones que determine la autoridad ambiental, además de someterse a controles y monitoreos técnicos hasta que se constate el cumplimiento integral de todas las exigencias.





Protección del bosque nativo

El caso recuerda que el arrayán es una de las especies autóctonas afectadas, se trata de uno de los árboles más representativos de la región andino-patagónica. Su protección especial responde a la importancia que tiene dentro de los ecosistemas locales y a los largos tiempos de recuperación que demanda frente a intervenciones de esta naturaleza.

Además de la sanción económica el dueño deberá realizar acciones para reparar los perjuicios ocasionados al ecosistema, ya que se trata de una especie protegida.Una intervención en un predio ubicado sobre la costa del Correntoso, frente al camping mapuche de Villa La Angostura, llevó a una de las sanciones ambientales más graves del último tiempo en la localidad, debido a la tala de una especie protegida, los arrayanes.