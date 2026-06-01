Coopetel te invita a alentar a la selección con Sensa, premios y todos los partidos del Mundial en HD

Mientras la selección argentina se prepara para salir a la cancha, Coopetel te invita a vivir la Copa del Mundo junto a Sensa, su servicio de televisión digital que permite seguir todos los partidos de Argentina y los 104 encuentros del Mundial en HD. Además, la cooperativa lanzó sorteos para asociados y asociadas, con 20 camisetas de la selección, dos cenas para dos personas en Génova y cuatro abonos mensuales bonificados de Fibra Óptica + Sensa.

Para sumar más chances de ganar, las y los asociados pueden participar a través de las redes sociales de Coopetel. Para ello deberán seguir la cuenta oficial de la cooperativa en Instagram o Facebook, darle "me gusta" a la publicación de la campaña y mencionar a las personas con las que compartirán el Mundial.





Los premios son:





- 20 camisetas de la selección

- 2 premios de 2 cenas en Génova (una pizza + bebida por premio, para dos personas, para disfrutar durante un día de partido de la Selección).

- 4 abonos mensuales bonificados de Internet por Fibra Óptica + Sensa.





Todos los asociados y asociadas que tengan su factura al día participarán automáticamente de los sorteos. Por los premios de abonos bonificados, participarán exclusivamente quienes cuenten con los servicios de Fibra Óptica y Sensa.





Además, quienes se acerquen a las oficinas de Coopetel podrán retirar el fixture del Mundial para seguir cada fecha y no perderse ningún partido.





Los ganadores serán anunciados el 15 de junio a través de Señal de Mediodía, el noticiero de la Comarca Andina que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por el canal 4 de CoopTV, la señal 79 de Sensa y en vivo por YouTube.





Sensa permite acceder a más de 150 canales en vivo, contenido on demand, series, películas, Pack Fútbol y la posibilidad de retroceder hasta 24 horas en la programación. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2944 57 9283 o acercarse a cualquiera de las oficinas de Coopetel.





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