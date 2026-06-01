Coopetel te invita a alentar a la selección con Sensa, premios y todos los partidos del Mundial en HD

Para sumar más chances de ganar, las y los asociados pueden participar a través de las redes sociales de Coopetel. Para ello deberán seguir la cuenta oficial de la cooperativa en Instagram o Facebook, darle "me gusta" a la publicación de la campaña y mencionar a las personas con las que compartirán el Mundial.
Los premios son:
- 20 camisetas de la selección
- 2 premios de 2 cenas en Génova (una pizza + bebida por premio, para dos personas, para disfrutar durante un día de partido de la Selección).
- 4 abonos mensuales bonificados de Internet por Fibra Óptica + Sensa.
Todos los asociados y asociadas que tengan su factura al día participarán automáticamente de los sorteos. Por los premios de abonos bonificados, participarán exclusivamente quienes cuenten con los servicios de Fibra Óptica y Sensa.
Además, quienes se acerquen a las oficinas de Coopetel podrán retirar el fixture del Mundial para seguir cada fecha y no perderse ningún partido.
Los ganadores serán anunciados el 15 de junio a través de Señal de Mediodía, el noticiero de la Comarca Andina que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por el canal 4 de CoopTV, la señal 79 de Sensa y en vivo por YouTube.
Sensa permite acceder a más de 150 canales en vivo, contenido on demand, series, películas, Pack Fútbol y la posibilidad de retroceder hasta 24 horas en la programación. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2944 57 9283 o acercarse a cualquiera de las oficinas de Coopetel.
✅ Participá en Instagram: https://www.instagram.com/p/DZC8uQnuNAo/?igsh=MTZmMG45ZjNibjY2eg==
✅ Participá en Facebook https://www.facebook.com/Coopetel/posts/pfbid0PJiVv6AEEvKsWLuwEAyHHtVWARPVnL1ACPsk6YssoMYLuf1k34u8bj1AEjfLSALAl
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