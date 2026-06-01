El Municipio reorganiza áreas clave para acelerar obras y repudia la agresión a una inspectora



El Gobierno Municipal de El Bolsón anunció una reestructuración dentro de su organigrama con el objetivo de fortalecer el seguimiento de las obras públicas que se encuentran en ejecución y de los proyectos previstos para los próximos meses. Así lo confirmó el coordinador de Gabinete, Nicolás Ditschenky, quien además se refirió a un grave episodio ocurrido durante el fin de semana, cuando una inspectora municipal fue agredida mientras realizaba una inspección de rutina en un local nocturno del barrio Obrero. El Gobierno Municipal de El Bolsón anunció una reestructuración dentro de su organigrama con el objetivo de fortalecer el seguimiento de las obras públicas que se encuentran en ejecución y de los proyectos previstos para los próximos meses. Así lo confirmó el coordinador de Gabinete, Nicolás Ditschenky, quien además se refirió a un grave episodio ocurrido durante el fin de semana, cuando una inspectora municipal fue agredida mientras realizaba una inspección de rutina en un local nocturno del barrio Obrero.





En relación con los cambios en la estructura municipal, Ditschenky explicó que el intendente Bruno Pogliano dispuso que quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Walter Forestier, pase a cumplir funciones dentro de una nueva Unidad Ejecutora de Proyectos que dependerá directamente de la Intendencia.





Según indicó el funcionario, la decisión responde a la necesidad de conformar un equipo técnico dedicado exclusivamente al seguimiento de las numerosas obras que actualmente se desarrollan en la localidad y de aquellas que comenzarán próximamente.





Entre los proyectos mencionados se encuentran la millonaria obra del sistema cloacal, cuya inversión supera los 27 mil millones de pesos, la nueva terminal, el edificio del sistema de emergencias 911, obras pluviales y otras intervenciones comprometidas por el Gobierno provincial, entre ellas trabajos sobre la avenida San Martín.













Ditschenky señaló que la magnitud de las obras exige un seguimiento permanente y especializado, motivo por el cual se resolvió que Farestier concentre sus tareas en el control y la coordinación técnica de los proyectos, reportando directamente al intendente.





Como parte de esta reorganización, Marcos Inalef asumirá la conducción de la Secretaría de Servicios Públicos, una función que demandará una mayor presencia territorial y un contacto permanente con las necesidades cotidianas de los vecinos.





El coordinador de Gabinete explicó que el área de Obras, Servicios Públicos y Ambiente había alcanzado una dimensión muy amplia, con múltiples responsabilidades y demandas, por lo que resultó necesario sectorizar funciones para optimizar la gestión y mejorar la respuesta operativa.





Respecto de las obras proyectadas para los próximos años y pese al contexto de restricciones presupuestarias nacionales, Ditschenky aseguró que la Municipalidad continúa impulsando gestiones para concretar iniciativas estratégicas para la comunidad. Entre ellas mencionó que sigue en análisis y evaluación el histórico proyecto de provisión de agua potable para Loma del Medio, una demanda largamente planteada por los vecinos de ese sector.





“El proyecto siempre está en carpeta”, afirmó el funcionario, quien destacó además el acompañamiento que la Provincia viene brindando a distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo municipal.





Por otra parte, Ditschenky expresó el repudio del Gobierno Municipal ante la agresión sufrida por una inspectora durante un procedimiento realizado el pasado fin de semana en el barrio Obrero.





Según relató, el incidente ocurrió cuando dos inspectores municipales realizaron una inspección de rutina en un local nocturno que no contaba con la habilitación correspondiente. Tras una primera intervención, el personal regresó al lugar para formalizar la notificación correspondiente y solicitar la documentación requerida, momento en el que se produjo el hecho de violencia.





El funcionario calificó la situación como “sumamente grave” y remarcó la necesidad de respetar el trabajo de los empleados municipales que cumplen funciones de control y fiscalización en representación del Estado local.





Desde el Municipio anticiparon que continuarán acompañando a la trabajadora afectada y avanzarán con las actuaciones administrativas y legales que correspondan para esclarecer lo sucedido.