Coopetel llegó con Cuádruple Play a El Foyel: Fibra Óptica, Televisión, telefonía fija y telefonía celular



Coopetel ya brinda servicios en El Foyel con su red de fibra óptica, lo que representa un salto significativo en la conectividad de la localidad. Mientras que anteriormente solo se ofrecía internet inalámbrico, hoy es posible acceder a una propuesta integral de Cuádruple Play, con velocidades de hasta 1000 megas, televisión digital Sensa con Pack Cine y Pack Deportes, telefonía fija y telefonía móvil imowi, todo en una sola factura y a un precio conveniente. Coopetel ya brinda servicios en El Foyel con su red de fibra óptica, lo que representa un salto significativo en la conectividad de la localidad. Mientras que anteriormente solo se ofrecía internet inalámbrico, hoy es posible acceder a una propuesta integral de Cuádruple Play, con velocidades de hasta 1000 megas, televisión digital Sensa con Pack Cine y Pack Deportes, telefonía fija y telefonía móvil imowi, todo en una sola factura y a un precio conveniente.





“Hoy venimos con fibra óptica, Cuádruple Play, hasta mil megas de internet. La verdad que es un salto enorme que podemos dar. El servicio que brindamos es el mismo que ofrecemos en El Bolsón, con la posibilidad de habilitar Sensa para ver televisión en vivo, Pack Cine, Pack Fútbol, e incluir telefonía móvil y fija junto al servicio de internet”, destacó Juan Martearena, Jefe de Atención al Público.





Coopetel ya conectaba instituciones clave de El Foyel, y en esta etapa podrá migrar esos servicios a una mejor tecnología: “actualmente brindamos un servicio bonificado en distintas instituciones, como el destacamento policial, el Registro Civil, el centro de salud, la Escuela 181 y la Comisión de Fomento”, señaló Pamela Cámara, consejera de Coopetel.

Desde el ámbito local, la incorporación de fibra óptica es vista como una mejora concreta en la calidad de vida y en las posibilidades de desarrollo de la comunidad: “Contar con más megas a través de la fibra óptica nos va a permitir estar mucho mejor conectados, para trabajar, para estudiar, es una alegría”, expresó Carlos Almasán, comisionado de Fomento de El Manso.





La llegada de la fibra óptica a El Foyel se inscribe en un proceso más amplio de crecimiento que Coopetel viene desarrollando en la Comarca Andina, con hitos recientes como la incorporación de Lago Puelo a su red de servicios. En ambos casos, se trata de localidades donde la demanda por mejorar la conectividad —especialmente con fibra óptica— fue sostenida en el tiempo por vecinos, instituciones y referentes locales.





Hoy, esa expectativa empieza a concretarse con una propuesta que no solo mejora la velocidad de internet, sino que también incorpora televisión digital —clave en un año de Mundial— junto a telefonía fija y móvil, ampliando las posibilidades de acceso y uso en cada hogar.





Además, la cooperativa llega a estas localidades con su esquema de beneficios para asociados, que incluye descuentos en la facturación, y proyecta extender iniciativas como la red de comercios adheridos y los convenios con clubes, fortaleciendo el vínculo con cada comunidad más allá de los servicios.