Coopetel sigue instalando Cuádruple Play en Lago Puelo: Fibra Óptica, televisión digital, telefonía fija y móvil

Cada semana, Coopetel suma nuevas instalaciones en Lago Puelo centro y ya llegó a Isla Norte, ampliando su red en la localidad. Durante mayo, contará con una oficina móvil para consultas y gestiones. Además, algo que muchos usuarios aún no saben: Coopetel no solo llega con internet hasta 1000 megas, también ofrece televisión digital Sensa —con canales en HD, contenido on demand y la posibilidad de retroceder la programación—, junto con telefonía fija y móvil.





El Cuádruple Play de Coopetel integra los cuatro servicios en una misma factura y a un precio conveniente. Como PROMO lanzamiento para nuevas altas, ofrece: instalación sin costo, primer mes bonificado y 40% de descuento en las siguientes tres facturas.













En los próximos días, la cooperativa anunciará la fecha y el lugar de la oficina móvil, para que quienes prefieran realizar consultas de manera presencial —y no puedan trasladarse hasta las oficinas centrales en El Bolsón— puedan acercarse en su propia localidad.









Quienes quieran instalar el servicio pueden comunicarse al 2944 57 9283 o anotarse en la lista de futuras conexiones en https://www.coopetel.org/ para ser contactados a medida que la red avance en nuevos barrios.