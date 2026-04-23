Allanamiento por una causa de lesiones derivó en el hallazgo de drogas en Lago Puelo

Un procedimiento judicial llevado adelante en la localidad de Lago Puelo terminó con el secuestro de estupefacientes, en el marco de una investigación que originalmente estaba vinculada a un presunto delito de lesiones.

La diligencia se concretó durante las primeras horas de la jornada, cuando personal de la División de Investigaciones (DPI) de la Comarca Andina allanó un inmueble en busca de elementos de interés para la causa, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal de la Comarca Andina.

En ese contexto, y mientras se desarrollaba el operativo, los efectivos hallaron y secuestraron sustancias prohibidas, entre ellas cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. A raíz de este descubrimiento, se dio intervención inmediata a la División Drogas y Leyes Especiales de la región, así como también a la Fiscalía Federal de Esquel, que tomó intervención por tratarse de un posible delito de competencia federal.

Según se informó, no se dispusieron medidas coercitivas contra los moradores del inmueble en esta instancia. No obstante, la causa inicial por lesiones continúa su curso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Comarca Andina.

Paralelamente, el hallazgo de las sustancias derivó en la apertura de una nueva investigación bajo la órbita de la Justicia Federal, en el marco de una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.