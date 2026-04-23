Recuperan animales robados tras un allanamiento en Cushamen: hay un imputado por abigeato

Un vecino de Cushamen denunció en la comisaría local la sustracción de diez animales caprinos de su propiedad, lo que dio inicio a una investigación que en las últimas horas arrojó resultados positivos.

A partir de las tareas investigativas realizadas de manera conjunta entre personal policial de la dependencia interviniente y efectivos de la División Seguridad Rural de El Maitén, y bajo directivas del Ministerio Público Fiscal de la Comarca Andina, se llevó adelante un allanamiento en un establecimiento ganadero de la zona.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron recuperar cinco de los caprinos denunciados como sustraídos. Además, se procedió al secuestro de otros cinco animales en el marco de una presunta infracción al régimen de marcas y señales, ya que presentaban signos de haber sido recientemente adulterados.

Como resultado del operativo, el propietario del lugar fue imputado en libertad por el presunto delito de abigeato. La causa continúa su curso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Comarca Andina, a cargo del Carlos Díaz Mayer.